Nicht einmal zwei Wochen ist es her, als Anthony Modeste den Signal Iduna Park in ein Tollhaus verwandelte.

Der Neuzugang des 1. FC Köln sorgte mit seinem viel umjubelten Last-Minute-Treffer im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern (2:2) nicht nur dafür, dass Borussia Dortmund mit dem deutschen Rekordmeister in der Tabelle Schritt halten konnte, sondern sogar als moralischer Sieger in jenem Prestigeduell hervorging.

Nun, gerade einmal drei Partien später, ist von Begeisterung oder gar Euphorie beim BVB längst nichts mehr übrig, stattdessen macht sich zunehmend Unmut und Ratlosigkeit rund um den Borsigplatz breit.

Der Herbst-Blues ist in Dortmund endgültig eingekehrt und hinterlässt seine Spuren.

BVB-Boss Kehl schlägt Alarm

"Uns fehlte die Souveränität, wir müssen schnellere Lerneffekte erzielen und schnell wieder in die Spur zurückfinden, um am Ende auch unsere gesamtheitlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren“, schlug Sportdirektor Sebastian Kehl trotz des jüngsten 2:0-Erfolges im Pokal Alarm - und das aus gutem Grund.

In der heimischen Liga gewann der amtierende Vizemeister nur eine der vergangenen fünf Partien ( 1:0 gegen den FC Schalke ) und rutschte damit in der Tabelle bis auf Rang acht zurück.

Schlechter stand der BVB nach zehn Spieltagen zuletzt 2014 da. Damals fiel die von Jürgen Klopp trainierte Borussia nach einer 1:2-Pleite beim FC Bayern auf Platz 17 zurück, woraufhin der damalige Kapitän Kehl von einer "brenzligen Situation" sprach.

Obwohl die gegenwärtige Lage selbstverständlich nicht mit der von vor rund acht Jahren zu vergleichen ist, schrillen in Dortmund spätestens nach dem lethargischen Auftritt in Hannover die Alarmglocken.

Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Emre Can (von links/Borussia Dortmund) nach dem Sieg gegen Hannover 96 Fotocredit: Imago

Terzic nach Pokalauftritt angefressen

Letztlich war es insbesondere Schlussmann Gregor Kobel, der den BVB mit teils spektakulären Paraden vor einem Gegentreffer bewahrte. Die mangelnde Chancenverwertung des Zweitligisten tat ihr Übriges, dass der Traum des Underdogs von einer Pokalsensation nicht Realität wurde.

Von der Tatsache, dass sich die Schwarz-Gelben jedoch auch in der Offensive größtenteils recht uninspiriert präsentierten, täuschte der Einzug in das Achtelfinale aber nur bedingt hinweg.

"Es braucht eine Form der intrinsischen Motivation der Jungs, dass sie es selbst abstellen wollen. Es ist nicht so, dass es absichtlich stattfindet. Aber da fehlt mir, dass wir uns dagegen wehren. Wir lernen nicht daraus", fand Trainer Edin Terzic im Anschluss deutliche Worte. Tatsächlich stellt der Pokalsieger von 2021 mit lediglich 13 Toren in zehn Bundesligaspielen den schlechtesten Angriff in der oberen Tabellenhälfte.

Folglich erwarte Terzic am Samstag gegen den VfB Stuttgart (15:30 Uhr im Liveticker ) eine deutliche Steigerung in Sachen Effektivität, wie er auf einer Pressekonferenz am Freitag betonte: "Wir werden auch aus dieser Phase herauskommen und wieder treffen, dann wird uns vieles leichter fallen."

BVB: Sieben "Endspiele" bis zur WM in Katar

Anders als Terzic sieht Julian Brandt dagegen die Ursache für die aktuelle Ergebniskrise nicht in der mangelnden Arbeitsbereitschaft. "Ich weiß nicht, ob das so ein Motivations-Thema ist", erklärte der 26-Jährige bei "Sky" und ergänzte: "Wir gestalten es momentan sehr kompliziert mit dem Ball."

Es wäre daher an der Zeit, "langsam die fußballerischen Qualitäten wieder auf den Platz bringen", so Brandt.

Langsam wird jedoch nicht schnell genug sein. Immerhin warten auf die Elf von Terzic bis zur WM-Endrunde im Katar (20. November bis 18. Dezember 2022) noch genau sieben Partien mit Endspiel-Charakter.

Während in der Liga die Devise lautet, den Rückstand auf die Spitze nicht zu groß werden zu lassen, könnte der BVB mit einem Punktgewinn in der Königsklasse gegen Manchester City (Dienstag, 25. Oktober 2022 im Liveticker ) bereits den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen. Sollte man jedoch den Platz wie im Hinspiel als Verlierer verlassen (1:2) , droht der Borussia am letzten Gruppenspieltag in Kopenhagen am 2. November ein Fernduell um das Achtelfinale mit Sevilla.

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) Fotocredit: Getty Images

Hummels-Kritik schlägt hohe Wellen

Wenig hilfreich sind dabei die gegenwärtigen internen Querelen.

Ähnlich sah dies Coach Terzic, der in Zukunft wieder "lieber miteinander und weniger übereinander", reden möchte, wie er am Freitag versicherte. Grundsätzlich stellte sich der Übungsleiter aber hinter Hummels: "Ich finde es gut, wenn wir Verantwortung übernehmen."

Genau das müssen Hummels und seine Kollegen am Samstag gegen den VfB Stuttgart, der unter Interimstrainer Michael Wimmer zuletzt aufsteigende Form zeigte, auch auf dem Platz tun, um den Signal Iduna Park erneut in ein Tollhaus zu verwandeln.

