Es ist die Schlafmützigkeit zu Spielbeginn, die den BVB-Profis auf die Nerven geht. "Wir hatten fünf schlechte Anfangsminuten, lagen schnell 0:1 hinten, und dann fehlte die Effektivität", monierte Mats Hummels nach der 0:2-Pleite beim VfL Wolfsburg am "Sky-Mikrofon.

Niklas Süle, der Kollege in der Innenverteidigung, sah es ähnlich. Die Borussia habe "gefühlt in den ersten fünf bis zehn Minuten nicht einmal den Ball gesehen", ärgerte sich der 27-Jährige: "Wir sind wieder sehr schlecht ins Spiel gekommen, was relativ unerklärlich ist, weil das doch sehr, sehr häufig passiert."

Ad

Problem erkannt, Problem gebannt? Nein.

Bundesliga Fünfte Liga-Pleite! BVB lässt in Wolfsburg Federn VOR 17 STUNDEN

Hummels bedient: "Gab genug Möglichkeiten"

Dabei hatten die Schwarz-Gelben vor dem Wolfsburg-Spiel immerhin eine kleine Serie von drei Erfolgen hingelegt und damit die drei sieglosen Partien zuvor vergessen lassen.

Borussia Dortmund verliert in Wolfsburg Fotocredit: Getty Images

Und: Auch in Wolfsburg gab es durchaus die Möglichkeit, ein oder gar drei Zähler mitzunehmen.

"Wir sind so oft wie vielleicht noch nie in dieser Saison gut durch die gegnerischen Abwehrreihen gekommen", sagte Hummels. Es habe "genug Möglichkeiten, um zu treffen" gegeben. "Das haben wir halt nicht gemacht und dann verlierst du hier."

Süle: "War dann doch leider zu wenig"

Süle sprach im Angesicht der vergebenen Chancen von "Pech". Der Abgang von Goalgetter Erling Braut Haaland nach dem Ende der vergangenen Saison schlägt in solchen Partien besonders schmerzhaft durch, denn grundsätzlich habe man "nicht ganz verdient verloren. Wir hätten hier schon was mitnehmen müssen, aber das war dann doch leider zu wenig", resümierte Süle. "Wir wollten das Selbstvertrauen von den letzten Spielen mitnehmen, waren aber wieder zu schläfrig und rennen dann einem 0:1 hinterher. Das ist sehr ärgerlich."

Ärgerlich und ein Problem, dem Trainer Edin Terzic auf den Grund gehen muss. Am 11. November steht bereits das nächste Auswärtsspiel an, das Borussen-Duell in Gladbach.

Klingt nicht nach einer Aufgabe, die sich mit den bekannten Schwächen erfolgreich meistern lässt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bellingham auf dem Absprung beim BVB?

Bale gleicht in 8. Minute der Nachspielzeit aus - der Final-Wahnsinn

Bundesliga Bayern marschiert, BVB schläfrig - und der Rückstand ist schon wieder riesig VOR EINER STUNDE