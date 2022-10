Die Linksverteidiger-Position bleibt das Sorgenkind von Borussia Dortmund. Raphael Guerreiro, der eigentliche Platzhirsch hinten links, bereitet den Verantwortlichen weiter Kopfzerbrechen.

"Er hat weiterhin muskuläre Probleme", sagte BVB-Coach Edin Terzic am Freitag und erteilte damit einem Einsatz im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (18:30 Uhr im Liveticker ) eine Absage. Mehr noch: "Wir denken, dass es auch für Dienstag nicht reichen wird", so der 39-Jährige: "Da schauen wir eher Richtung nächste Woche, dass er dann am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, um für das Bochum-Spiel fit zu werden."

Ad

Bei weitem nicht die erste Muskelverletzung des Portugiesen. Seitdem Guerreiro 2016 aus Lorient nach Dortmund gewechselt war, musste er in jeder seiner sechs Spielzeiten mindestens zwei Zwangspausen wegen muskulärer Probleme einlegen.

Bundesliga 90.+5! Modeste rettet BVB Last-Minute-Punkt gegen Bayern UPDATE 08/10/2022 UM 18:29 UHR

Auch 2022/23 ist es nicht Guerreiros erste verletzungsbedingte Absenz. Das Revierderby gegen Schalke Mitte November (1:0) hatte er mit Oberschenkelproblemen verpasst.

BVB zögert bei Guerreiro - Hazard füllt gegen ManCity die Lücke

Ein kniffliges Thema – und offenbar ein Mitgrund, warum die Entscheider der Westfalen bislang zögern, mit Guerreiro über 2023 hinaus zu verlängern.

Laut eines Berichts der "Ruhrnachrichten" würde der 28-Jährige sehr gerne in Metropolregion Rhein-Ruhr bleiben. Das stößt in Dortmund jedoch nur bedingt auf Gegenliebe. Anteil daran haben auch Guerreiros inkonstante Leistungen in der vergangenen Saison, weshalb man auf dem Transfermarkt weiterhin die Augen offenhält.

Gegen Manchester City kristallierte sich zudem eine verführerische interne Lösung für das Problem heraus – zumindest vorübergehend.

Denn mit Thorgan Hazard präsentierte sich ein gelernter Offensivspieler in seiner Rolle als Aushilfsverteidiger durchaus ansprechend.

BVB: Terzic lobt Hazard

"Thorgan hat das erste Mal auf der linken Seite in einer Viererkette gespielt. Er wurde gegen Union aber auch schon auf rechts eingewechselt und kennt das aus der Nationalmannschaft. Er hat die Aufgabe richtig gut angenommen und ein richtig gutes Spiel gezeigt", lobte Terzic im Anschluss.

Vor allem in der Defensive, in der Guerreiro immer wieder Schwächen offenbart, habe der Belgier "sehr diszipliniert" gespielt.

Deshalb machte ihm der BVB-Übungsleiter auch für das Frankfurt-Spiel Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz. "Natürlich ist er wieder eine Option für morgen", sagte Terzic am Freitag.

Langfristig haben die BVB-Verantwortlichen jedoch andere Pläne. Wie die "Ruhrnachrichten" erfahren haben, soll die Wunschlösung von einem Bundesliga-Konkurrenten kommen.

Dortmund: Kommt Bensebaini im zweiten Anlauf?

Angeblich ist Ramy Bensebaini wieder ins Visier der Schwarzgelben gerückt. Neben David Raum, der sich letztlich für RB Leipzig entschied, soll der Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach schon im vergangenen Sommer ein heißer Kandidat bei den Schwarz-Gelben gewesen sein.

Damals musste der BVB seine Transferpläne aufgrund der Hodenkrebs-Erkrankung von Sébastien Haller aber kurzfristig ändern, verpflichtete stattdessen Anthony Modeste als Ersatzstürmer.

Doch bereits im Winter könnte der nächste Vorstoß bei Bensebaini erfolgen. Der Vertrag des Algeriers läuft im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung mit Gladbach kam bislang nicht zustande.

Ein Angebot seitens des Vereins gibt es, bestätigte Sportdirektor Roland Virkus jüngst im Interview mit der "Rheinischen Post". Sollte sich der 27-Jährige jedoch dagegen entscheiden, müssten die Fohlen abwägen, um eventuell noch eine Ablösesumme im Winter zu generieren. "Wie groß ist der sportliche Verlust, wie steht er im Verhältnis zu dem, was wir einnehmen?", so Virkus.

Bensebaini spielt bei Gladbach groß auf

Gladbachs Forderung soll jedoch trotz der kurzen Vertragslaufzeit bei stolzen zwölf Millionen Euro liegen.

Daran, dass Bensebaini eine Verstärkung für den BVB wäre, besteht kein Zweifel. Der Algerier befindet sich aktuell in herausragender Form, erzielte in dieser Saison bereits vier Tore.

Offensiv konnte jedoch auch Guerreiro in der laufenden Saison überzeugen, zeichnete für drei Treffer und drei Vorlagen verantwortlich.

Der Winter rückt immer näher. Die Verantwortlichen müssen bald eine Entscheidung treffen, um Dortmunds Baustelle hinten links endlich in den Griff zu bekommen.

Das könnte Dich auch interessieren: Götze gegen den BVB: Terzic erklärt seinen Höhenflug

Terzic verteilt Sonderlob an BVB-Kapitän Hummels: "Herausragend"

Bundesliga Guerreiro macht sich über Kritik an seinem Lebensstil lustig UPDATE 22/04/2022 UM 08:44 UHR