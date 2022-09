Am Bahnhof in Castrop-Rauxel stellte die Polizei einen 20-Jährigen aus Gelsenkirchen. Dieser hatte aus der wartenden S2 in Fahrtrichtung Essen eine Glasflasche geworfen und den 12-Jährigen im Gesicht getroffen.

Der Schalke-Anhänger gab die Tat vor Ort zu und entschuldigte sich unverzüglich bei dem Jungen aus Castrop-Rauxel.

Ad

In den Entlastungszügen, mit denen rund 1400 Fans aus Gelsenkirchen den Dortmunder Hauptbahnhof erreicht hatten, stellten Bundespolizisten mehrere Sachbeschädigungen fest. In einem Zug wurde die Deckenverkleidung beschädigt.

Bundesliga RB-Boss Mintzlaff bestätigt: Eberl-Deal kurz vor Abschluss VOR 3 STUNDEN

Zudem war die Scheibe einer Tür defekt. Unbekannte hatten den Zug auf der Hinfahrt mit bisher unbekannten Gegenständen beworfen, wobei die Scheibe zersplitterte. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Halbes Alter, doppelte Effektivität

(SID)

#SotipptderBoss - Union bleibt an der Spitze

Bundesliga Derby-Rekordsieger: Hummels schließt zu BVB-Ikone Zorc auf VOR 3 STUNDEN