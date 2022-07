Marco Reus und Niklas Süle radelten lachend mit quietschgrünen Mountainbikes zum Training, Edin Terzic kickte bei fast unerträglicher Hitze selbst ein paar Bälle. Zwei Tage nach dem Tumor-Fund bei Sébastien Haller legt sich bei Borussia Dortmund langsam der unmittelbare Schrecken. Die Verantwortlichen müssen sich bei aller Anteilnahme nun auch den sportlichen Folgen stellen: Es besteht akuter Handlungsbedarf.

"Ich bin nur ein Mensch und war natürlich total schockiert", sagte der neue Trainer Terzic, er mahnte jedoch: "Auf der anderen Seite bin ich Anführer dieser Gruppe und mir sicher, dass ab nächster Woche Freitag niemand mehr auf diese Geschichte Rücksicht nehmen wird."

Ad

Denn dann hat der BVB seinen Pflichtspiel-Auftakt im Pokal beim Drittligisten 1860 München. Es folgt der knifflige Ligastart gegen Bayer Leverkusen (6. August) und beim SC Freiburg.

Bundesliga Salihamidzic legt nach: "Null Komma null" Verständnis für Lewandowski VOR 2 STUNDEN

"Wir werden ein paar Dinge im Training umsetzen, um uns auf alles vorzubereiten", kündigte Terzic an. Dafür holte er U23-Stürmer Bradley Fink in die Schweiz nach, am Mittwoch diskutierte Terzic in der stechenden Sonne angeregt mit seinen Assistenten Peter Hermann und Sebastian Geppert.

BVB: "Elektrisierende Euphorie" ist abrupt verschwunden

Klub-Chef Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl ließen sich im Gegensatz zum Dienstag nicht beim Training blicken: Sie hatten vor der Traumkulisse der Alpen womöglich Besseres zu tun. Der Transfer-Jubel um ihren Verein, von Julian Brandt im "SID"-Interview noch als "diese elektrisierende Euphorie" umschrieben, ist dahin. Plötzlich steht der BVB ohne Nachfolger für seinen Topstar Erling Haaland da.

Youssoufa Moukoko ist diese Last kaum aufzubürden. Der 17-Jährige, einziger zentraler Stürmer im Kader neben Haller, ist jung, verletzungsanfällig und schlug sich zuletzt mit Abwanderungsgedanken herum.

Steffen Tigges, der einzige vom Spielertyp Brecher, aber noch ein sportliches Leichtgewicht, wurde für kleines Geld an den 1. FC Köln abgegeben. Karim Adeyemi ist eine wuselige Alternative, Donyell Malen bisher ein Flop, Thorgan Hazard ein Verkaufskandidat - es wird dünn.

BVB braucht einen Stürmer-Typ wie Sandro Wagner

Watzke und Terzic werben dafür, alleine aus Anstand einige Tage abzuwarten. "Nun haben wir durch seine Erkrankung eine Situation, in der der Fußball nebensächlich ist", sagte auch Brandt. Doch es hilft nichts: Gesucht werden muss einer wie der Typ Sandro Wagner damals bei Bayern München.

Treffsicher, erfahren, nicht zu jung, nicht zu ambitioniert, am besten als Ein-Jahres-Leihe, später bereit zur Einordnung in die zweite Reihe, das ist das wahrscheinlichste Profil für eine Übergangslösung, bis Sebastien Haller (28) hoffentlich geheilt ist. "Über die sportlichen Folgen haben wir uns noch keine großen Gedanken gemacht", sagte Terzic am Dienstag.

Geboten ist es nun. "Wir werden sehr, sehr schnell gefordert sein, wir werden schnell zusammenwachsen müssen", sagte Terzic selbst. Zumal der Haller-Transfer eine vereinsphilosophische Wende einleiten sollte: weg vom ständigen Talentekauf und Durchlauferhitzertum, hin zum gestandenen Spieler auf der Höhe seines Könnens.

BVB: Zumindest scheint die Abwehr zu stehen

Ohne Haller, der nach weiteren Untersuchungen erfahren wird, ob eine Krebserkrankung vorliegt, ist schwer denkbar, dass der BVB sich auf Augenhöhe mit den Bayern zeigen kann.

Schließlich haben die Bayern die Dortmunder Transfer-Offensive mit Sadio Mané und Matthijs de Ligt spektakulär übertroffen. Immerhin soll die BVB-Abwehr stehen: Am Mittwoch wurden die Innenverteidiger Süle und Nico Schlotterbeck gleich im Doppelpack vorgestellt.

Das könnte Dich auch interessieren: Besessen wie Ronaldo - aber zu gierig: Der leise Abstieg des Paulo Dybala

(SID)

Nagelsmann über Barças Transfers: "Die haben kein Geld. Wie soll das gehen?"

Bundesliga Nagelsmann teilt gegen Barça aus: "Wirklich verrückt" VOR 5 STUNDEN