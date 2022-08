Fußball

BVB-Trainer Edin Terzic nach Sieg gegen Leverkusen: "Waren bereit zu verteidigen"

Borussia Dortmund mühte sich am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison gegen Leverkusen zu einem 1:0-Sieg. Trainer Edin Terzic lobte in der Pressekonferenz nach dem Spiel vor allem die Defensivarbeit seiner Mannschaft und lobte auch den Gegner aus dem Rheinland. Manchmal müssen man eben "bereit sein, die Null zu verteidigen", so der 39-Jährige.

