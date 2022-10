"Wir sehen beim 2:0, in welchen Bereichen Risiko angebracht ist und wann nicht. (...) Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass die beste Lösung, auch wenn das danach nicht auf Social Media kommt", erklärte Hummels und sprach damit wohl den Fehler des 20-Jährigen vor dem 0:2 in Berlin an.

Ad

BVB-Coach Edin Terzic hingegen stellte sich hinter den Weltmeister von 2014 und erklärte unter anderem: "Ich finde es gut, wenn wir Verantwortung übernehmen."

Premier League Vor Abpfiff in die Kabine: Großer Wirbel um Ronaldo VOR 4 STUNDEN

Can ergänzte: "Ich bin nicht der Typ dafür, der Mats ist da anders. Aber das muss jeder für sich wissen. Ich kann da keinen Vorwurf machen."

Auch Torhüter Gregor Kobel meinte zu den Aussagen von Hummels: "Ich glaube, dass es eine gute Mischung braucht. Es ist angebracht in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Wichtig ist aber auch, dass wir das in der Mannschaft ansprechen."

Das könnte Dich auch interessieren: Brisanter Bericht: Spieler-Aufstand gegen Xavi bei Barcelona?

Klopp zu Fremdenfeindlichkeits-Vorwurf: "Meilenweit weg von mir"

DFB-Pokal Drei Dinge, die beim Bayern-Sieg auffielen: Ein müder Münchner hadert VOR 12 STUNDEN