Wird der Meisterschaftskampf also doch nicht so einseitig wie vielfach befürchtet?

"Ich weiß nicht, wer so etwas befürchtet hat", antwortete Kapitän Manuel Neuer. "Wir konzentrieren uns immer auf unsere Spiele. Ich glaube, wir haben bis jetzt immer sehr gute Leistung gezeigt. Wir bleiben weiter dran, wollen unsere Spiele gewinnen und konzentrieren uns natürlich darauf, wieder Meister zu werden. Alles andere interessiert uns nicht."

Trainer Julian Nagelsmann wollte aus den beiden sieglosen Partien ebenfalls keine Schlüsse ziehen: "Wir haben erst den 5. Spieltag. Wir versuchen Meister zu werden. Alle anderen in der Liga hoffentlich auch."

Die bayerische Dominanz verpufft

Tatsächlich allerdings war der FC Bayern in den ersten vier Pflichtspielen so überlegen, dass die Mannschaft konkurrenzlos zu sein schien.

5:3 im Supercup gegen den DFB-Pokalsieger RB Leipzig, 6:1 gegen den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, 2:0 gegen Wolfsburg, 7:0 beim VfL Bochum. Die Offensive war kaum zu stoppen – bis jetzt.

War das 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach laut Nagelsmann darauf zurückzuführen, dass die eigene Mannschaft einen Chancenwucher betrieb, beruhte das 1:1 bei Union Berlin auf einer starken Defensivarbeit des Gegners.

Der FC Bayern hatte zwar 69 Prozent Ballbesitz - allerdings kaum nennenswerte Chancen. "Wir waren im Kopf nicht 100 Prozent wach", sagte Nagelsmann. "Die taktische Disziplin war nicht vergleichbar mit der in den ersten Wochen." Dadurch wären mehrere Angriffe "schlampig ausgespielt" worden.

Der FC Bayern München tat sich gegen Union Berlin äußerst schwer Fotocredit: Getty Images

Versetzt Inter den Bayern den nächsten Schlag?

Für Mittwochabend dürfte eine Steigerung notwendig sein. Zum Champions-League-Auftakt tritt der FC Bayern beim italienischen Top-Verein Inter an. Rein taktisch soll es Parallelen zwischen Union Berlin und Inter geben. Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer erklärte: "Sie haben eine ähnliche Grundordnung, stehen kompakt und verteidigen gut."

Gleichwohl erwartet Nagelsmann, dass die Italiener trotz der Parallelen mehr Offensivakzente setzen möchten: "Das ist für sie ein Champions-League-Heimspiel. Ich glaube nicht, dass sie sich nur auf das Verteidigen konzentrieren."

Und was erwartet er von seinen eigenen Spielern? "Das Energielevel muss wieder so sein wie in den Spielen zuvor", antwortete er.

Müller spricht mit Ehrfurcht vom San Siro

Seine Spieler sehen das ähnlich. "Wir hoffen auf ein besseres Ergebnis, das ist ganz klar", stellte Thomas Müller klar.

"Das ist für beide Mannschaften ein ganz entscheidendes, wichtiges Spiel zu Beginn der Gruppenphase." Ein Erfolg zum Auftakt sei wichtig "für das Gefühl und den weiteren Verlauf. Dementsprechend freuen wir uns drauf. Die Champions League geht los. Dafür spielen wir Fußball. Das werden wir genießen."

Ehrfurcht hat Müller speziell vor der Arena des Gegners. "Ich habe schon im San Siro gespielt", sagte er in Erinnerung an das Achtelfinal-Hinspiel im Februar 2011, welches der FC Bayern mit 1:0 gewann, ehe die Münchner im Rückspiel 2:3 unterlagen und ausschieden. "Es ist zwar nicht das modernste Stadion, aber ich war auch als Kind schon einmal zum Zuschauen dort und war sehr beeindruckt von der Geschichte. Wenn du dort im Oberrang sitzt, dann weiß du, was los ist", so Müller.

