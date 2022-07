CR7 im Dress des FC Bayern - ein Gerücht, welches Vorstandsboss Oliver Kahn jüngst ins Reich der Fabeln verbannte . "So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen", bezog der ehemalige Nationaltorhüter Stellung.

Salihamidzic pflichtete seinem früheren Teamkollegen nun bei und dementierte ein bayerisches Interesse am portugiesischen Superstar. "Ich habe ganz großen Respekt vor Cristiano Ronaldo, seinen Erfolgen und seiner Karriere. Aber nochmal: Bei uns war und ist das kein Thema", unterstrich er gegenüber "Sport1".

Grund für die neuerliche Stellungnahme des FC Bayern waren Gerüchte, die am Samstag die Runde machten. Der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano schrieb auf Twitter, dass Ronaldos Berater Jorge Mendes seinen Klienten unbedingt beim sechsmaligen Champions-League-Sieger unterbringen möchte.

Stattdessen soll ein deutlich jüngerer Offensivspieler das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Laut den Berichten der "L'Equipe" bemüht sich der Rekordmeister um die Dienste von Mathy Tel vom französischen Erstligisten Stade Rennes.

Dem Vernehmen nach haben die Münchner bereits zwei Angebote abgegeben, das letzte belief sich offenbar auf rund 22 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Rennes will den 17-jährigen Tel aber nicht so einfach gehen lassen und lehnte beide Offerten ab. Der FCB will sein Angebot in den nächsten Stunden angeblich erhöhen.

Der französische Junioren-Nationalspieler hat nur wenige Minuten in der ersten Mannschaft gespielt, kam in der abgelaufenen Saison auf sieben Liga-Einsätze für Rennes. Mit der U17-Nationalmannschaft Frankreichs krönte sich Tel Anfang Juni zum Europameister. Als Kapitän und dreimaligen Torschützen hatte er großen Anteil am Titelgewinn.

