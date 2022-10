Serge Gnabry lächelte verschmitzt, ehe er die Fußballwelt mit einem neuen Begriff beglückte.

"Ich hab' ihm heute schon dreimal gesagt, dass er der beste 'Sohlenspieler' ist", meinte der Offensivspieler des FC Bayern München über seinen Kollegen Eric Maxim Choupo-Moting: "Er hat ein super Spiel gemacht."

Sohlenspieler? Das hatte Gnabry ausnahmsweise mal wörtlich gemeint. Einer, der viel mit der Sohle spielt, sprich: den Ball durch Kontakt mit der Unterseite des Fußballschuhs "fest" macht, auch mal streichelt oder, bei seitlichem oder rückwärtigem Kontakt, direkt in den Lauf eines Mitspielers spitzelt.

Anschauungsunterricht, was einen guten "Sohlenspieler" ausmacht, hatte Choupo-Moting zuvor beim überzeugenden 5:0 der Bayern gegen den SC Freiburg zur Genüge gegeben.

Choupo-Moting bringt Freiburg durcheinander

Der Deutsch-Kameruner war mit einem Außenristpass auf Alphonso Davies maßgeblich am 1:0 von Serge Gnabry (13.) beteiligt. Das 2:0 besorgte er nach zwei Außenriststreichlern im Infight mit Matthias Ginter selbst (33.). "Ein unfassbar gutes Tor, das ist sehr schwer zu erzielen", schwärmte Trainer Julian Nagelsmann.

In der 52. Minute legte er für Gnabrys Pfostenschuss mit der Sohle auf, nicht mal eine Minute später war Choupo-Motings Hacke der Wegbereiter für das 3:0 von Leroy Sané. "Er hat ein super Spiel gemacht.", lobte Gnabry anerkennend.

Als Choupo-Moting nach 66. Minuten seinen Arbeitstag beendete, regnete warmer Applaus von den Rängen der Allianz Arena.

Choupo-Moting: Sohlenspieler, Zielspieler - Öfterspieler?

Wer den Angreifer gegen Freiburg spielen sah, fragte sich unweigerlich: Warum spielt der eigentlich nicht öfter? Gerade mal 169 von 1350 möglichen Pflichtspielminuten hatte ihm Trainer Julian Nagelsmann vor dem Freiburg-Spiel gegönnt, 13 Prozent.

"Choupo war letztes Jahr lange weg, hat viele Wochen verpasst durch verschiedenste Dinge. Er hat sich gut rangekämpft in einer Phase von vier Wochen, in denen er sehr gut trainiert hat", erläuterte Nagelsmann nach dem Spiel das langsame Rantasten an seine Nummer 13, die ihm nach Leistenproblemen erst Mitte September zur Verfügung stand.

Der 33-Jährige habe "top gespielt", lobte ihn der Bayern-Coach und bedachte den "Sohlenspieler" mit einem weiteren Ausdruck: "Er ist ein Zielspieler, der medial bei uns oft vermisst wird. Wir sind sehr froh darüber, dass wir ihn haben."

Womit man bei der Diskussion um die Nachfolge für Robert Lewandowski angekommen wäre - der Frage nach der "Neun", der klassischen Rückennummer eines Mittelstürmers, die die Bayern nicht mehr loszulassen scheint.

Vieles hat Nagelsmann ausgetestet im ersten Saisondrittel, in 16 Pflichtspielen bereits sieben Varianten im Sturm probiert. Und ist nun bei der scheinbar einfachsten Lösung gelandet: Choupo-Moting.

Nagelsmanns Odyssee auf der Neun

Der Weg dahin glich einer Odyssee. Zu Saisonbeginn setzte der Bayern-Trainer bekanntlich ausschließlich auf Neuzugang Sadio Mané im Sturm -mal alleine, mal in Zweier-Kombo mit Gnabry (gegen Frankfurt) oder Thomas Müller (Bochum, Gladbach).

Im Heimspiel gegen Stuttgart durfte Müller alleine im Zentrum ran, ebenso in der Champions League gegen Barcelona . Nach einem Schwenk zurück zu Mané in Augsburg - bei der einzigen Saison-Niederlage bislang -, liefen gegen Leverkusen Müller und Jamal Musiala ganz vorne auf, ehe sich Gnabry gegen Pilsen und Dortmund beweisen durfte.

Beim Rückspiel in Pilsen startete dann wieder Müller als Neun - und nun Choupo-Moting gegen Freiburg.

Hoeneß mischt sich ein

Die vielen Wechsel zeugen von einer gewissen Unzufriedenheit - es passt noch nicht so ganz im Nagelsmann'schen Gefüge. Da half es auch nicht, dass sich Aufsichtsrat Uli Hoeneß kürzlich via "BR" einmischte. "Eines ist ganz sicher, dass ich glaube, dass uns schon ein Neuner fehlt", kommentierte die Klub-Ikone und bereitete der Vereinsspitze Kopfschmerzen.

Choupo-Motings Auftritt gegen Freiburg muss für Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn deshalb auch wie eine gute Dosis Aspirin gewirkt haben. "Er war wie eine Wand da und hat sich immer gut anspielen lassen. Und er hat ein Tor gemacht. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, weiter so", lobte Salihamidzic überschwänglich.

Der Sportvorstand würde die Diskussion um die Lewandowski-Nachfolger ohnehin lieber heute als morgen abhaken. Das Thema sei ihm "zu sprunghaft", sagte der Bosnier am Samstag nach der Jahreshauptversammlung zur "tz": "Wir haben im Sommer eine klare Strategie gewählt und zwar im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung des Transfermarktes."

Kompromiss statt 1a-Lösung

Da es keine passende Lösung gab, um Lewandowski adäquat zu ersetzen, entschied man sich für Kompromisse - statt eines "Neuners" kamen Mané und der junge Mathys Tel (17) an die Säbener Straße, immer im Dialog mit Nagelsmann.

Nun habe man "mehrere Offensivspieler, die unserer Mannschaft im Sturm einen Mehrwert bieten können", verteidigte Salihamidzic seine Kaderplanung nicht zum ersten Mal. Deswegen stelle sich die Debatte für ihn gar nicht.

"Diese Strategie muss man jetzt durchziehen, am Ende der Saison einen Strich ziehen und sehen, wie es funktioniert hat oder eben nicht. Dann müssen wir weitersehen. Aber wir können ja nicht täglich Strategien wechseln. Das geht nicht", meinte der Sport-Vorstand.

Choupo-Moting gegen Augsburg in der Startelf

Nach vielen Strategiewechseln in puncto Aufstellung sieht die Lage Mitte Oktober mit den Erkenntnissen des Freiburg-Spiels nun so aus: Choupo-Moting hat sich mit nur einem Auftritt ins Rampenlicht gespielt.

Nagelsmann wollte sich am Sonntagabend zwar noch nicht in die Aufstellung fürs schwierige DFB-Pokal-Spiel in Augsburg am Mittwoch (20:45 Uhr im Liveticker ) reinreden lassen, sagte Choupo-Moting aber schon mal einen weiteren Einsatz zu: "Wir haben ja auch noch ein paar andere gute Spieler, aber wenn er so spielt, dann wird er auch am Mittwoch spielen."

Worte, die der 33-Jährige mit Genugtuung vernommen haben wird. Er selbst sagte angriffslustig: "Ich weiß, was ich kann und dass ich der Mannschaft helfen kann. Das weiß der Julian, dass ich das so sehe, und das habe ich ihm auch so gesagt."

