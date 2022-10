Anthony Modeste ließ im Riesenjubel seiner früheren Bewunderer den Kopf hängen.

Es hätte eine triumphale Rückkehr werden sollen - doch der französische Stürmer verlor mit Borussia Dortmund bei seinem Ex-Klub 1. FC Köln 2:3 (1:0) , ohne auch nur annähernd eine größere Rolle zu spielen.

Ad

Vor dem direkten Duell am kommenden Samstag fiel der BVB sogar hinter den punktgleichen Rekordmeister Bayern München zurück.

Bundesliga Modeste-Rückkehr geht schief: Köln dreht Spiel gegen den BVB VOR 4 STUNDEN

Drei Dinge, die in Köln auffielen.

1. Totalausfall statt Rückkehr-Party

Das Drehbuch für diesen Samstagnachmittag war eigentlich schon geschrieben. Natürlich stand die Rückkehr von Modeste zu seinem Ex-Klub im medialen Fokus. Welches Spiel war besser geeignet, um die durchwachsenen Leistungen der vergangenen Wochen vergessen zu machen und die Kritiker verstummen zu lassen?

Doch es sollte ganz anders kommen. Modeste, der bei jedem Ballkontakt von den 50.000 Fans im Rheinenergiestadion gnadenlos ausgepfiffen wurde, war zwar giftig im Zweikampf, konnte in der Offensive aber erneut keine Akzente setzen.

Neben den – zumindest in Halbzeit eins – sehr auffälligen Donyell Malen und Karim Adeyemi auf dem Flügel wirkte Modeste oft wie ein Fremdkörper, war nur selten ins schnelle Kombinationsspiel involviert. Mit der Hereinnahme von Youssoufa Moukoko und der Umstellung auf Doppelspitze in den letzten 20 Minuten wurde Modeste zwar etwas gefährlicher, mehr als zwei Torschüsse und 27 Ballaktionen sprangen für den 34-Jährigen aber nicht heraus.

Dass es bei seinen Mitspielern mit der Präzision bei den Flanken haperte, machte es für Modeste nicht einfacher, für Dietmar Hamann darf das aber keine Ausrede sein. "Sie spielen momentan zu zehnt. Er kommt überhaupt nicht mehr in die Räume, um den Ball zu attackieren“, sagte der Ex-Profi bei "Sky".

Für den 49-Jährigen sei ein Wechsel in der Startformation in den kommenden Wochen deshalb unabdingbar: "Es ist dringend an der Zeit, dass Moukoko seine Chance bekommt."

Dass mit Steffen Tigges Modestes Pendant, der im Sommer den umgekehrten Weg von Dortmund nach Köln eingeschlagen hatte, in der 56. Minute zum 2:1 traf, rundete für den BVB-Stürmer die missglückte Rückkehr in die Domstadt ab.

1. FC Köln - Borussia Dortmund Fotocredit: Imago

2. Zwei Halbzeiten, zwei Gesichter

BVB-Coach Terzic konnte seinen Frust im Interview nicht verbergen. Denn verlieren müssen hätte der BVB das Auswärtsspiel in Köln wahrlich nicht.

"Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gezeigt, konnten uns sehr viele Torchancen herausspielen", fasste der 39-Jährige die Leistung seiner Mannschaft im ersten Spielabschnitt zusammen.

Adeyemi und Malen, die während der Länderspielpause an ihrer Fitness hatten arbeiten können, machten über die Flügel ordentlich Alarm und zeichneten allein in den ersten 45 Minuten für sechs Schüsse verantwortlich. Doch mit mehr als dem Führungstreffer durch Julian Brandt (31.) belohnte sich die Dortmunder Offensive nicht.

"Da hätten wir uns einen Gefallen tun sollen - und nachlegen müssen. So kommen wir zur zweiten Halbzeit raus, verteidigen es sehr schlecht und fressen drei Gegentore in kurzer Zeit", erklärte der Torschütze bei "Sky".

Nicht das erste Mal in dieser Saison, dass der BVB ein Spiel noch aus der Hand gibt. Zuhause gegen Bremen reichte gar eine 2:0-Führung nicht aus.

"Es tritt wiederholt auf, dass wir Spiele, die wir komplett kontrollieren, einfach weggeben. Wir werden es ganz klar analysieren und müssen das endlich abstellen", sagte Terzic. Auch deshalb trete er nach Siegen oft auf die Euphoriebremse: "Heute war es wieder einmal sehr sichtbar, woran es hapert, um oben anklopfen zu können."

Ganz anders präsentierten sich dagegen die Kölner, die nach einer ordentlichen ersten Hälfte noch eine Schippe drauflegten. "In der zweiten Halbzeit sind wir nicht nur gerannt, sondern wir haben auch richtig guten Fußball gespielt", lobteTrainer Steffen Baumgart.

Überragender Mann in der Offensive der Geißböcke war einmal mehr Florian Kainz, der sein Konto mit einem Treffer (53.) und einer Vorlage auf sieben Torbeteiligungen an den ersten acht Spieltagen aufstockte. Kölner Bestwert seit der Saison 2016/2017. Damals war dies einem gewissen Anthony Modeste gelungen.

Florian Kainz (r.) vom 1. FC Köln Fotocredit: Getty Images

3. Ohne Hummels fehlt die Ordnung

Bereits vor der Partie musste Terzic den ersten Rückschlag verkraften. Mit dem erkälteten Mats Hummels gesellte sich ein weiterer Name zum ohnehin schon prall gefüllten schwarz-gelben Lazarett hinzu.

Und dessen Abstinenz als ordnende Hand in der Viererkette machte sich in Köln direkt bemerkbar. Die Abstimmung zwischen der Innenverteidigung um Niklas Süle und Nico Schlotterbeck und den beiden Außenverteidigern Raphaël Guerreiro und Thomas Meunier passte bereits in der Anfangsphase nicht, sodass sich Süle schon nach neun Minuten genötigt sah, Letzteren lautstark zurechtzuweisen.

Doch auch Süle und Schlotterbeck waren nicht frei von Fehlern. Letzterer ließ Tigges beim zweiten Gegentreffer im Rücken davoneilen, Süle lief Dejan Ljubicic beim dritten Gegentor am Sechzehnerrand nicht energisch genug an.

"Wenn man sieht, wie wir da die Zweikämpfe geführt haben, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir dann zwei Tore kassiert haben", schimpfte Terzic.

In den knapp 600 Minuten mit Hummels auf dem Platz musste der BVB in dieser Saison nur drei Gegentore hinnehmen, in den 300 ohne ihn deren neun. Eine alarmierende Statistik, die auch Terzic bekannt sein dürfte.

Am kommenden Samstag ist der FC Bayern im Signal Iduna Park zu Gast. Ein Spiel, in dem die Westfalen Hummels' Erfahrung gut gebrauchen könnten.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Vor Duell mit BVB: Bayern-Duo positiv auf Corona getestet

(mit SID)

Nagelsmann: "Mir war nicht angst und bange"

Bundesliga #SotipptderBoss: Hertha und Schalke lassen Federn UPDATE GESTERN UM 11:14 UHR