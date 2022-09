Fußball

Edin Terzic gibt Update zu Marco Reus nach seiner Verletzung: Mannschafttraining ab "nächster Woche"

Kapitän Marco Reus soll in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining bei Borussia Dortmund einsteigen. Die Außenbandverletzung sei "nicht so schlimm wie am Anfang befürchtet", sagte Trainer Edin Terzic. Der 48-malige Nationalspieler Reus war im Derby gegen Schalke 04 böse umgeknickt. Die Aussagen im Video.

00:01:35, vor einer Stunde