WM-Held Mario Götze (12.) und Jesper Lindström (42.) schossen die starken Hessen in die Spitzengruppe - und beendeten den Erfolgslauf von Union auf nationaler Ebene. Drei Tage nach der Vertragsverlängerung von Fischer kamen die Köpenicker kaum zur Entfaltung, auch nach Gelb-Rot gegen den starken Frankfurter Randal Kolo Muani (68., wiederholtes Foulspiel) nicht.

Durch die Verlängerung mit Fischer hatte Union am Mittwoch zunächst ein weiteres positives Zeichen gesetzt. Im ersten Spiel mit neuem Vertrag wechselte der Schweizer zweimal, im Vergleich zum Sieg gegen den VfL Wolfsburg (2:0) vor der Pause rückten Paul Jaeckel und Morten Thorsby ins Team.

Ad

Vor 50.500 Fans erwischten die Gäste aber einen denkbar ungünstigen Start. Nach kontrolliertem Beginn wurden die Berliner eiskalt erwischt, Götze vollendete gleich den ersten Angriff der Eintracht nach Vorarbeit von Kolo Muani, der zuvor alle Gegner stehen gelassen hatte.

Bundesliga #SotipptderBoss: Hertha und Schalke lassen Federn UPDATE GESTERN UM 11:14 UHR

Union tat sich mit dem Rückstand schwer, das gefürchtete Umschaltspiel kam kaum zum Vorschein - Fischer konnte nicht zufrieden sein. Das Team von Trainer Oliver Glasner machte vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker) mit Tottenham Hotspur einen guten Eindruck, verpasste durch Luca Pellegrini (22.) aber den zweiten Treffer.

Bis auf einen Distanzschuss (28.) von Janik Haberer blieb Fischers Team vor der Pause blass und lag verdient hinten. Frankfurt ließ sich offensiv dagegen immer wieder etwas einfallen: Pellegrini (36.) traf zunächst die Latte, ehe Lindström einen traumhaften Sololauf mit der Zwei-Tore-Führung krönte.

Union wurde im zweiten Durchgang aktiver, Fischers Elf erspielte sich aber dennoch aufgrund der disziplinierten Frankfurter weiter nur selten gefährliche Situationen. Nach einem der wenigen guten Angriffe rettete SGE-Torhüter Kevin Trapp gegen Haberer, den Nachschuss setzte Niko Gießelmann drüber (55.).

Fischer reagierte und brachte Sven Michel, Paul Seguin und Kevin Behrens für mehr Offensivpower in der Schlussphase. Nach Kolo Muanis Platzverweis schöpften die Gäste dazu noch einmal Hoffnung. Frankfurt sorgte über Konter aber immer wieder für Entlastung.

Der Tweet zum Spiel:

Auch die Frankfurter Fans sind von Kolo Muani begeistert. Der Franzose überzeugt auf ganzer Linie.

Das fiel auf: Überragender Kolo Muani führt Frankfurt zum Sieg

Der französische Youngster Kolo Muani führte Frankfurt fasst im Alleingang zum Sieg gegen Union Berlin. Das 1:0 bereitete er nach einem starken Solo ab der Mittellinie vor und setzt sonst auch die gegnerischen Abwehrspieler vor viele Probleme. Doch in der zweiten Halbzeit merkte man Muani noch seine geringe Erfahrung an. In den Zweikämpfen wirkte er sehr ungestüm und leistete sich zwei unnötige gelben Karten, die zum Platzverweis führten. In Summe wird der Franzose den Frankfurtern noch viel Freude bereiten. Manchmal muss er sich jedoch in manchen Situationen noch zügeln.

Die Statistik: 6

Die Vorlage zum 1:0 war für Kolo Muani bereits der sechsten Assist in dieser Saison. Damit ist der Franzose der Budesliga-Spieler, mit den meisten Torvorbereitungen in der Liga. Trotz seines jungen Alters ist er schon jetzt ein wichtiger Bestandteil des Teams in Frankfurt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Popp kritisiert Vereine: "Tun noch zu wenig"

(mit SID)

BVB-Coach Terzic gibt Reus-Update

Bundesliga Überraschung, aber kein Zufall: Warum Union die Liga aufmischt UPDATE 29/09/2022 UM 15:27 UHR