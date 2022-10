Der VfL Wolfsburg hat seinen zweiten Sieg in Serie verpasst - aber mit Glück wenigstens einen Punkt gerettet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ging in einer bisweilen hitzigen Begegnung beim FC Augsburg zunächst überraschend durch Yannick Gerhardt (27.) in Führung, durfte am Ende aber mit einem 1:1 (1:0) zufrieden sein. Robert Gumny (55.) bescherte den Gastgebern nach zuvor drei Siegen das verdiente Unentschieden.

Wolfsburg hatte zunächst stark unter Druck gestanden, übernahm dann nach 20 Minuten zwischenzeitlich die Kontrolle über das Spiel, das kurz vor der Pause beinahe aus den Fugen geriet. Augsburg drängte danach erfolgreich auf den Ausgleich und hatte durch Iago die beste von vielen Chancen (66.), um erstmals seit acht Jahren wieder vier Spiele in Serie zu gewinnen.

Augsburg musste ohne Rückhalt Rafal Gikiewicz auskommen - der Torhüter hatte sich beim Sieg auf Schalke am Wochenende zuvor am Oberschenkel verletzt und wurde nicht rechtzeitig fit. Für ihn stand erstmals seit Juni 2020 Tomas Koubek im Tor. Seine beste Szene hatte dieser in der 49. Minute, als er das 0:2 vereitelte.

Koubeks Gegenüber Koen Casteels war zunächst stark beschäftigt gegen druckvolle Augsburger und verhinderte mit einem unglaublichen Reflex gegen Ermedin Demirovic (13.) den Rückstand. Die Wölfe hatten in dieser Phase Mühe, sich der Angriffe zu erwehren, kamen danach aber zusehends besser ins Spiel.

Die Führung der Gäste fiel dennoch überraschend: Ridle Baku hatte nach einer Balleroberung von Jakub Kaminski und einem Stolperer von Demirovic alle Zeit der Welt, von rechts scharf nach innen zu passen, Gerhardt musste dann unbedrängt nur noch den Fuß hinhalten.

Danach wurde das Spiel hitziger. Nach einem Foul von Gerhardt an Iago kam es zu Rudelbildungen und Wortgefechten. Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) vergab innerhalb von vier Minuten (37. bis 40.) fünf Gelbe Karten an Spieler, unter anderem verwarnte er Augsburgs Manager Stefan Reuter und Kovac.

Augsburg begann die zweite Halbzeit so entschlossen wie die erste und erzwang förmlich den Ausgleich. Wolfsburg kam nun kaum noch aus der eigenen Hälfte und hatte dabei auch Glück, dass die Gastgeber beste Chancen ungenutzt ließen.

