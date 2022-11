Christopher Antwi-Adjei stürmte beim Schlusspfiff wild jubelnd auf den Rasen, wenig später hüpfte der Matchwinner des VfL Bochum mit seinen Teamkollegen vor dem Gästeblock auf und ab.

"Nie mehr 2. Liga", sangen die VfL-Fans nach dem 1:0 (0:0) beim FC Augsburg, mit dem Bochum erstmals in dieser Saison einen zweiten Sieg in Serie feierte und ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf setzte.

"Christopher hätte heute auch drei Tore schießen können. Jetzt gehen wir positiv in die Pause und genießen erstmal die Rückfahrt", sagte Bochums Philipp Hofmann.

Ähnlich äußerte sich Teamkollege Simon Zoller nach dem ersten Auswärtssieg der Saison bei "Sky": "Das ist sehr schön - auch, weil wir jetzt ein paar Tage mehr Urlaub bekommen. Obwohl, eigentlich ist es schade, dass es jetzt in die Pause geht."

FC Augsburg nach Niederlage enttäuscht

Die Augsburger Gastgeber, die nach dem Treffer des starken Antwi-Adjei (58.) durch Mergim Berisha einen Handelfmeter verschossen (61.), befinden sich nach sieben Spielen ohne Dreier dagegen weiter auf Talfahrt in Richtung Tabellenkeller. Entsprechend groß war der Frust.

"Das ist extrem enttäuschend. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommeb, haben dann aber völlig die Linie verloren. Das ist einfach zu wenig", sagte FCA-Manager Stefan Reuter. Torwart Rafal Gikiewicz meinte gar: "Ab der 20. Minute war es ein totes Spiel von uns." Augsburg begann wie üblich stürmisch, besaß aber zunächst keine hochkarätigen Einschussmöglichkeiten.

Dagegen hatten die Gäste gleich drei gute Chancen, um in Führung zu gehen - Antwi-Adjei vergab alle drei: Erst scheiterte er mit einem abgefälschten Weitschuss an Gikiewicz, im Anschluss an die folgende Ecke traf er lediglich den Außenpfosten (beide 14.).

VfL-Keeper Riemann hält Sieg fest

Schließlich verstolperte er frei vor Gikiewicz einen schönen Pass von Kevin Stöger (23.). Die Gastgeber mussten früh umstellen, weil Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (27.) und Carlos Gruezo (30.) verletzt vom Feld gingen. Dem Ecuadorianer Gruezo droht damit das Aus für die WM.

Der auffällige Antwi-Adjei bescherte den stärker werdenen Bochumern schließlich doch die verdiente Führung auf Vorlage von Konstantinos Stafylidis. Es passte zur bis dahin erschreckend schwachen Vorstellung des FCA, dass Berisha kurz darauf den Handelfmeter, den Zoller verursacht hatte, mit voller Wucht über das Tor der Gäste schoss.

Immerhin: Augsburg warf nun so gut es ging alles nach vorne, scheiterte aber an seiner Abschlussschwäche - oder an Torhüter Manuel Riemann, der etwa die große Chance von Florian Niederlechner großartig vereitelte (69.). Bochum aber blieb weiter mutig und hätte, wie sollte es anders sein, durch Antwi-Adjei sogar noch erhöhen können (72.).

Die Stimmen:

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Die beiden Wechsel haben uns nicht gut getan, wir haben den Faden verloren und es nicht geschafft, die Präsenz auf dem Platz zu haben, die wir vorher hatten. Was wir uns ankreiden müssen: Wir waren sehr fahrig, hatten viele Abspielfehler. Wir haben jetzt eine lange Pause, wir müssen an ein paar Dingen arbeiten. Wir haben zwischendurch gute Spiele gezeigt, aber zu wenig Punkte."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Wir haben uns die ersten zehn Minuten schwer getan, da war Augsburg griffiger, aber dann haben wir es immer besser in den Griff bekommen. In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft, wir hätten da schon in Führung gehen müssen. Wir hatten Glück, dass der Elfer nicht drin war. Wir haben aus meiner Sicht einen verdienten Sieg mitgenommen, ich freue mich, dass wir mal mit einem anderen Gefühl im Bus sitzen und nach Hause fahren. Die Mannschaft wusste, für jeden Punkt, den wir hier holen, gibt es einen Tag mehr Urlaub."

