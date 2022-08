Die Enttäuschung stand Dayot Upamecano förmlich ins Gesicht geschrieben.

Der Innenverteidiger des FC Bayern schaute nach seinem folgenschweren Patzer beim 1:1 am Samstagabend gegen Borrusia Mönchengladbach mit leerem Blick ins weite Rund der Allianz-Arena, die Hände in die Hüften gestemmt, ehe ihn sein Übungsleiter Julian Nagelsmann erst physisch mit einem aufmunternden Klaps auf die Brust und anschließend mental im Interview bei "Sky" aufbaute.

Ad

"Bis dahin und auch danach hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Er spielt diese Saison herausragend gut, da kann so ein Fehler passieren", spielte Nagelsmann den Fauxpas seines Schützlings herunter. Upamecano hatte sich im Topspiel gegen die Fohlen bei einem langen Ball auf Höhe der Mittellinie verschätzt und somit den Weg für die Gladbacher Führung durch Marcus Thuram bereitet (43.).

Bundesliga LIGAstheniker: Unsinniges Lob für Gladbach - Großartig waren nur die Bayern UPDATE GESTERN UM 11:16 UHR

"Er will die saubere Lösung, er will im sicheren Ballbesitz bleiben und zu Manuel Neuer spielen. Aber jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wie schwer es ist, wenn dir der Ball entgegenkommt und du nach hinten verlängern willst. Normalerweise muss er den mit dem linken Fuß oder dem Kopf nach vorne spielen", gab Nagelsmann dem 23-Jährigen noch einen Lösungsansatz mit auf den Weg.

Obwohl sich der FC Bayern eine Vielzahl von Chancen erspielte, reichte es nach dem späten Ausgleichstreffer von Leroy Sané (83.) letztlich nur zu einem Remis, weshalb sich ein Hauch von Ernüchterung in München breitmachte.

Dayot Upamecano - FC Bayern Fotocredit: Getty Images

Upamecano nach Fehler in der Kritk

Im Zentrum der öffentlichen Kritik stand dabei wenig überraschend Upamecano.

"Er ist leider immer mal wieder gut für so einen Fehler", konstatierte Ex-Bayern-Profi Alexander Zickler, der zuletzt bei Borussia Dortmund als Co-Trainer von Marco Rose fungierte, im "Sport1-Doppelpass" und fügte an "Er hätte den Ball nach vorne klären müssen, dann wäre nichts passiert."

Bereits in seiner Debütsaison für den FC Bayern sah sich Upamecano nach vereinzelten Unsicherheiten immer wieder mit kritischen Stimmen konfrontiert. Zum Auftakt in die neue Spielzeit machte der ehemalige Leipziger, der im vergangenen Sommer für 42,5 Millionen Euro den Weg an die Isar fand, jedoch einen stabilen Eindruck und verdiente sich sogar ein Sonderlob von Nagelsmann.

"Er ist Papa geworden, hat privat ein paar Themen gehabt, die ihn haben reifen lassen. Er ist ein cleverer Bursche, der Lehren zieht aus der letzten Saison. Er ist bei 100 Prozent seiner Fitness. Seine Konkurrenten erlauben es nicht, weniger zu machen. Das tut ihm gut", sagte der Bayern-Coach kürzlich und spielte damit unweigerlich auf Lucas Hernández und Neuzugang Matthijs de Ligt an.

De Ligt drängt auf einen Platz neben Abwehrchef Hernández

Speziell der Königstransfer von Juventus Turin (67 Millionen Euro feste Ablöse), der zu Beginn der Saison zumeist auf der Bank Platz nehmen musste, drängt auf weitere Startelfeinsätze. Die nächste Chance könnte de Ligt bereits am Mittwoch im DFB-Pokal bei Drittligist Viktoria Köln (20:45 Uhr im Liveticker ) erhalten.

Nagelsmann kündigte für die Erstrunden-Partie jedenfalls einige Wechsel an. "Fünf Stück könnten es werden. Es wird sicher auch den einen oder anderen Etablierten treffen, der eine Pause bekommen wird und nicht im Kader ist", prognostizierte er.

Kein Weg scheint in der Innenverteidigung aktuell dagegen an Hernández vorbeizuführen. Der Weltmeister, für den die Münchner einst sogar 80 Millionen Euro auf den Tisch legten, hat sich endgültig zum Abwehrchef aufgeschwungen und beeindruckt bislang mit konstant guten Leistungen.

"Ich mag ihn sehr gerne. Er ist auf dem Platz ein Zweikampfmonster und hat auch in der Spieleröffnung sehr gute Bälle gespielt", lobte Nagelsmann den 26-Jährigen zuletzt.

Ein Blick in die Statistik-Bögen bekräftigt jene Aussagen: Hernández gewann in der laufenden Saison bislang zwei Drittel seiner Zweikämpfe (66,7 Prozent - Upamecano im Vergleich 46,4 / Quelle: Opta) - ein starker Wert. Kein Wunder also, dass die Bayern Berichten zufolge den 2024 auslaufenden Vertrag von Hernández vorzeitig verlängern möchten.

Matthijs de Ligt (l.) und Dayot Upamecano - FC Bayern Fotocredit: Getty Images

Muss Upamecano weichen?

Es bleibt somit die Frage offen, wer in Zukunft dauerhaft die Position an der Seite des Franzosen bekleiden wird.

"Ich glaube, dass das schwierig wird für Upamecano. Wenn er das nicht abstellt, macht es ja auch keinen Sinn, ihm in großen Spielen immer wieder die Chance zu geben", erklärte "Sky"-Moderator Sebastian Hellmann im "Sport1-Doppelpass".

Nagelsmann selbst deutete bereits vor dem Auswärtsspiel in Bochum (7:0) an, dass er sich nicht auf eine dauerhafte Lösung festlegen wird. "Grundsätzlich sollte es bei Bayern immer das Ziel sein, dass auch auf der Bank gute Spieler sitzen. Ob jetzt Upamecano oder de Ligt auf der Bank sitzt, das ist aus monetären Gesichtspunkten sehr artverwandt. Es ist schon wichtig, dass alle Spieler einen guten Rhythmus haben. Insbesondere vor den entscheidenden Wochen", sagte der 35-Jährige.

Die erste jener entscheidenden Wochen steht beim Rekordmeister bereits jetzt mit dem Bundesliga-Spitzenspiel bei Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr im Liveticker) und dem ersten Champions-League-Auftritt bei Inter Mailand (Mittwoch, 07.09. - 21:00 Uhr im Liveticker) an. Davor muss aber selbstverständlich die Pflichtaufgabe im Pokal in Köln erledigt werden.

Das könnte Dich auch interessieren: Teurer CR7-Ersatz: Das ist Uniteds neuer 100-Millionen-Mann Antony

Mané vom FC Bayern begeistert: "Habe Glück, hier zu sein"

Bundesliga Euphorie nach Remis - ganz neue Töne bei den Bayern UPDATE 28/08/2022 UM 09:19 UHR