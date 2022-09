Dem Bericht von "Calciomercato" zufolge sollen die Bayern-Verantwortlichen den niederländischen Nationalspieler erneut ins Visier genommen haben.

Dem Vernehmen nach soll Timber bereits zu Beginn des Jahres als Ersatz für Niklas Süle Thema an der Säbener Straße gewesen sein. Obwohl sich der 21-Jährige bei der EM-Endrunde im vergangenen Sommer ins Rampenlicht spielte, wurde aus einem Transfer letztlich bekanntermaßen nichts

Genau auf jener Position in der Innenverteidigung absolvierte Timber, dessen Vertrag noch bis 2025 datiert ist, in der laufenden Spielzeit alle zehn Pflichtspiele für Ajax Amsterdam.

Timber: AS Rom angeblich in der Pole-Positon

Einzig ein möglicher Abgang von Rechtsverteidiger Benjamin Pavard, der zuletzt öffentlich mit einem Abschied aus München liebäugelte , könnte die Gerüchteküche in naher Zukunft weiter anheizen.

Mit Gravenberch und Mazraoui verstärkte sich der deutsche Rekordmeister im vergangenen Sommer bereits mit zwei Top-Talenten aus Amsterdam.

Jedoch soll der FC Bayern nicht der einzige Klub sein, der an Timber interessiert ist. Laut "Calciomercato" hat auch die AS Roma um Star-Coach José Mourinho ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen und soll sich hinsichtlich eines Transfers sogar in der Pole-Position befinden.

Eurosport-Einschätzung: Mit Dayot Upamecano, Lucas Hernández und Neuzugang de Ligt kämpfen gegenwärtig drei namhafte Innenverteidiger um die Plätze in der Abwehrzentrale des FC Bayern. Angesichts jenes Konkurrenzkampfes ist es äußerst fraglich, ob der Rekordmeister einen weiteren Defensivspezialisten hinzuholt, der aufgrund seines noch jungen Alters Spielpraxis auf allerhöchstem Niveau benötigt, um sich weiterzuentwickeln.

Lediglich wenn Pavard den Verein verlassen sollte, wäre die Tür für Timber zumindest einen Spalt offen. Auf Klubebene hat der 21-Jährige allerdings seit rund fünf Monaten nicht mehr auf der Position des Rechtsverteidigers gespielt. Mit seinem ehemaligen Teamkollegen Mazraoui hätte er außerdem einen offensivstarken Außenverteidiger als direkten Konkurrenten.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

