"Alphonso Davies, Verteidiger des FC Bayern, hat im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (2:2) eine Schädelprellung erlitten. Das ergaben die medizinischen Untersuchungen", hieß es in einem Statement der Bayern. "Dem 21-jährigen Kanadier geht es den Umständen entsprechend gut, am Sonntag setzte er mit dem Training aus."

Davies musste in Dortmund nach einem Tritt von Bellingham kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Zunächst war er mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Youngster hatte sich am Sonntag selbst auf Instagram gemeldet und sich für die vielen Genesungswünsche bedankt. Er wolle eigenen Angaben zufolge "so schnell wie möglich auf den Platz zurückkehren."

