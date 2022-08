Hasan Salihamidzic war schon unter der Woche bemüht, dem heiklen Thema die Schärfe zu nehmen. "Das ist jetzt nicht einfach, wo keine englischen Wochen sind, wenn man draußen sitzt", sagte der Sportvorstand von Bayern München. Aber man werde noch alle "brauchen, wir haben über 50 Spiele, hoffentlich".

Dass die Millionen-Stars Matthijs de Ligt und Leroy Sane oder die Neuzugänge Ryan Gravenberch und Moussair Mazraoui zum Auftakt außen vor waren, beschäftigte die Münchner - vor allem Trainer Julian Nagelsmann. Der sei mit seinem Team dafür verantwortlich, betonte Salihamidzic, "wie man alle zufrieden stellt".

Dies versucht Nagelsmann am Sonntag (17:30 Uhr im Liveticker ) beim VfL Bochum. "Wir werden etwas umbauen", sagte er am Freitag - und beteuerte: "Wir hatten so oder so zwei Wechsel geplant, jetzt werden es vielleicht drei."