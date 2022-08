"Ich habe gefragt, ob das Headset funktioniert. Das war natürlich eine Arschloch-Frage von mir. Dafür habe ich Gelb gekriegt", erklärte Nagelsmann die Szene in der 80. Minute, als er von Schiedsrichter Daniel Schlager verwarnt wurde.

Leroy Sané war zuvor von Gladbachs Manu Koné gefoult worden, bekam aber den Freistoß nicht. Sané wie Nagelsmann sahen dann wegen ihrer Proteste Gelb. Der Trainer war meckernd auf den Vierten Offiziellen Jan Neitzel-Petersen losgegangen.

Ad

Generell war der Bayern-Trainer nicht gut auf die Unparteiischen zu sprechen. "Ich habe mich über ihn geärgert", sagte er bei "Sky" in Richtung Schlager und führte aus: "Alle 50-50-Situationen wurden für Gladbach entschieden. Jede einzelne! Die liegen 25 Mal am Boden und nehmen nur Zeit von der Uhr. In der 50. Minute haben sie dann schon Krämpfe. Also ich weiß nicht."

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Eine Mauer namens Sommer VOR 3 STUNDEN

Allein Sané sei laut Nagelsmann "28 mal" von Christoph Kramer gefoult worden, habe aber nie einen Freistoß bekommen.

Der Bayern-Trainer suchte die Schuld für den Punktverlust aber auch bei der eigenen Offensive. "Ich habe mich geärgert, weil wir sehr gut gespielt haben. Bis zur 40 Minute müssen wir drei Tore machen", sagte er. Befand aber auch: "Das war unser bestes Saisonspiel bisher."

Das könnte Dich auch interessieren: Unterbrechung in München: Klima-Aktivisten stören Bayern-Spiel

Bundesliga Kein Abschiedsgroll: Nagelsmann hofft auf Beifall für Lewandowski UPDATE GESTERN UM 14:10 UHR