"Haaland ist für jeden Top-Verein der Welt interessant und wir hatten neben Manchester City die besten Chancen", sagte der Bayern-Präsident Herbert Hainer der "Mediengruppe Bayern".

Den Grund, warum Top-Spieler immer wieder den Weg zum FC Bayern München suchen, erklärte Hainer ebenfalls: "Wir haben im Vergleich zu anderen internationalen Top-Klubs zwar geringere finanzielle Möglichkeiten, können aber europaweit durch unsere Identität punkten."

"Bei uns bekommen die Spieler ihr Gehalt pünktlich und werden wie in einer Familie behandelt. Zudem bieten wir Perspektiven auf Titel, das ist den Spielern am wichtigsten", so der 68-Jährige weiter.

Doch Erling Haaland entschied sich im Sommer anders und wechselte zu Manchester City.

Die Bayern dagegen kauften Superstar Sadio Mané vom FC Liverpool und haben mit Eric Maxim Choupo-Moting den ehemaligen Lewandowski-Back-Up zur neuen Nummer eins in der Sturmspitze auserkoren. Mit Erfolg! Der Kameruner erzielte in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen fünf Tore.

Haaland hat derweil in England einen Traum-Start hingelegt und traf in 17 Spielen für die Citizens unglaubliche 23 Mal.

