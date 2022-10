Fußball

FC Bayern München - Julian Nagelsmann ist sehr zufrieden mit Eric-Maxim Choupo-Moting: "Extrem wichtig"

Eric Maxim Choupo-Moting traf beim 2:0-Sieg der Bayern in Hoffenheim bereits das dritte Pflichtspiel in Folge. Trainer Julian Nagelsmann weiß ganz genau, was er am 33-Jährigen hat. Die Aussagen im Video.

00:00:48, vor einer Stunde