"Wenn du gleich ein Kaliber wie Bayern München coachst, dann ist das auch nicht ganz so einfach", ergänzte Rummenigge. Laut des 67-Jährigen "wird man ihm auch die Zeit geben und geben müssen".

Vor dem Heimsieg gegen Leverkusen waren die Bayern in der Bundesliga in vier Spielen in Serie sieglos geblieben, als Konsequenz waren die kritischen Stimmen gegenüber Nagelsmann lauter geworden.