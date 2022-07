Die Planungen des FC Bayern München hinsichtlich eines neuen zentralen Abwehrspielers sind noch nicht abgeschlossen.

"Was die Innenverteidigung betrifft, werden wir bis zum Ende des Transferfensters unsere Augen und Ohren offen halten", hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic kürzlich in der "Sportbild" verlauten lassen.

In Italien macht nun ein neuer Name die Runde: Matthijs de Ligt. Die Münchner sollen sich vergangene Woche bei Juventus Turin nach dem 22-jährigen Niederländer erkundigt haben. Das berichtet der für die "Gazzetta dello Sport" und "Sportitalia" tätige Journalist Alfredo Pedulla.

Allerdings hätten die Bayern weder ein konkretes Angebot unterbreitet, noch den Kontakt intensiviert.

Chelsea bereitet offenbar 75-Millionen-Euro-Paket für de Ligt vor

Der deutsche Rekordmeister kommt aber wohl ohnehin zu spät. De Ligt steht auf der Wunschliste von Chelsea-Trainer Thomas Tuchel ganz oben und laut Pedulla bereiten die Blues ein Angebot über 70 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni vor.

Eurosport-Einschätzung: Bei Sadio Mané griffen die Bayern auf der Stürmer-Suche ins oberste Regal. Hinsichtlich der Verpflichtung eines neuen Abwehrspielers werden sie sich kaum mit weniger zufrieden geben, dass Matthijs de Ligt in der nächsten Saison in München spielt, ist doch sehr unwahrscheinlich. Chelsea ist hier klar in der Pole Position und mehr als ein Gespräch zwischen Bayern und Juventus soll auch noch nicht stattgefunden haben.

Transferwahrscheinlichkeit: 5 Prozent.

