Mit Blick auf die jüngsten Torjäger der Bundesliga-Geschichte reihte sich Tel auf Rang vier ein. Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko netzte im zarten Alter von 16 Jahren und 28 Tagen erstmals ein und steht damit an der Spitze.

Dies war jedoch nicht Tels einziger Höhepunkt am Samstagnachmittag. Seine Berufung in die Startelf bedeutete den Rekord des jüngsten Startelf-Debütanten in der Historie des FC Bayern.

"Über meinen Treffer bin ich sehr glücklich, das waren viele positive Emotionen", sagte Tel im Anschluss an die Partie. "Ich bin sehr glücklich, Teil des FC Bayern zu sein. Es ist ein Glück, Torschütze dieses legendären Clubs zu sein."

Trotz seiner beiden Bestmarken musste auch Tel die negativen Aspekte des 6. Spieltags der Bundesliga hervorheben. Immerhin mussten die Münchner bereits zum dritten Mal in Folge ein Remis hinnehmen. "Wir haben nicht auf unserem besten Niveau gespielt, wir können uns noch verbessern", hielt der 17-Jährige fest.

