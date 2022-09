Zweimal gingen die Bayern am Samstagnachmittag in Führung, zweimal kassierte der FCB den Ausgleich. Ein Umstand, welcher laut Müller nicht zu den Ansprüchen der Münchner passt. Immerhin mussten Müller und Co. am 6. Spieltag dieser noch jungen Saison zum dritten Mal die Punkte teilen

"Wir müssen verstehen, wenn wir gewinnen wollen, dass wir bis ans Letzte gehen müssen", forderte er von seinen Mitspielern bei "Sky" ein. "Dass wir Stuttgart überhaupt nochmal den Ball kontrolliert in den Strafraum schlagen lassen, hat damit zu tun, wie griffig und gallig wir bis zur letzten Sekunde sind. [...] Da hab' ich eine schöne Krawatte heute."

Chris Führich (57.) und Serhou Guirassy (Elfmeter/90.+2) sorgten letztlich dafür, dass der FC Bayern bereits am Sonntag wieder von der Tabellenspitze verdrängt werden kann. Zurzeit liegt der FCB vor Hoffenheim, Freiburg und Dortmund (alle 12 Punkte) auf dem ersten Platz. Freiburg und Union Berlin (11 Punkte) spielen am Sonntag.

"Wenn wir so schnell wie möglich an die Tabellenspitze kommen wollen, dann müssen wir uns an die eigene Nase fassen - und zwar jeder Einzelne", unterstrich Müller.

