Ein Einsatz von Müller (33) und Kimmich (27) im Topspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstagabend scheint damit äußerst fraglich. In der Vorwoche waren bereits deren Teamkollegen Manuel Neuer und Leon Goretzka bei der Nationalmannschaft positiv getestet worden. Beide kamen allerdings am Freitag beim 4:0 gegen Bayer Leverkusen bei den Bayern wieder zum Einsatz.

Das könnte Dich auch interessieren: Modeste-Rückkehr geht schief: Köln dreht Spiel gegen den BVB

Ad

(mit SID)

Bundesliga Nagelsmann kontert Kritiker: "Kimmich hat vollstes Vertrauen" UPDATE 29/09/2022 UM 14:02 UHR

Nagelsmann verteidigt Müller: "Wurde ihm in den Mund gelegt"

UEFA Nations League "Muss dir natürlich Sorgen bereiten": DFB-Team hadert mit Remis UPDATE 26/09/2022 UM 22:36 UHR