"Er legte in einer damals schweren Phase des Klubs den Grundstein, dass der FC Bayern zu einem der erfolgreichsten Vereine der Welt werden konnte. Wir werden ihn nie vergessen, sein Gedenken in Ehren halten und sind in Trauer vereint mit seiner Familie", sagte Präsident Herbert Hainer.

(SID)

Ad

Bundesliga Doch verkäuflich? So hoch soll Bayerns Schmerzgrenze bei Sané sein VOR 5 STUNDEN

Bundesliga Elf Tore in zwei Spielen: Bayern verteilt die Lewy-Last VOR EINEM TAG