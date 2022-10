Während die "Marca" die Königlichen als potenziellen Interessenten nannte, brachte das katalanische Blatt "Sport" den Liga-Konkurrenten Barça ins Spiel. Demnach könnte Davies im kommenden Sommer als Ersatz für Jordi Alba beziehungsweise Marcos Alonso, der erst in der vergangenen Transferperiode vom FC Chelsea verpflichtet wurde , geholt werden.

Der Defensivspezialist war lediglich mit einem Einjahresvertrag bedacht worden, Alba gilt weiterhin als Verkaufskandidat.

Ad

Real und Barcelona hatten beide jeweils in der jüngeren Vergangenheit Bayern-Stars aus München losgeeist. Im Sommer 2021 wechselte David Alaba ablösefrei zu den Blancos und gewann gleich in seinem ersten Jahr die Champions League, ein Jahr später heuerte Robert Lewandowski bei den Blaugrana an.

Bundesliga Sané-Diagnose da: Bayern-Star fällt für unbestimmte Zeit aus VOR EINER STUNDE

Eurosport-Einschätzung: Dass mit Davies der nächste FCB-Stammspieler zeitnah auf die iberische Halbinsel wechselt, ist extrem unrealistisch - dessen sind sich die beiden LaLiga-Schwergewichte sicherlich bewusst. Der deutsche Rekordmeister dürfte keinerlei Interesse daran haben, den 21-Jährigen ziehenzulassen. Davies' Vertrag ist darüber hinaus noch bis 2025 gültig.

Wechselwahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern-Effekt verpufft: BVB schon wieder ratlos

Nagelsmann lobt seine Mannschaft: "Schönen Fußball gespielt"

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Choupo-Moting wirft seinen Hut in den Ring VOR 14 STUNDEN