Fußball

FC Bayern: Trainer Julian Nagelsmann hat "nicht an Rücktritt gedacht" - Coach äußert sich zur Krise des FCB

Vor allem der Name Julian Nagelsmann wurde im Zusammenhang mit der Bayern-Krise oft genannt. Er selbst sei sich zwar seiner Verantwortung bewusst, will aber nicht alleine an der Krise schuld sein.

00:01:49, vor einer Minute