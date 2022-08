Schalke 04 hat nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga in letzter Minute einen kompletten Fehlstart verhindert und den ersten Punkt für das große Ziel Klassenerhalt gesammelt. Nach der Auftaktniederlage beim 1. FC Köln trotzten die Gelsenkirchener am Samstagabend Borussia Mönchengladbach dank eines sehr späten Handelfmeters ein 2:2 (1:0) ab.

Im 1800. Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte brachte Rodrigo Zalazar die Schalker vor 62.271 Zuschauern in der ausverkauften Arena nach einem mustergültigen Konter in Führung (30.). Nationalspieler Jonas Hofmann glich für die Gäste aus (72.), Marcus Thuram (78.) drehte die Partie. Doch Marius Bülter sorgte noch für den umjubelten Ausgleich (90.+3.), Patrick Herrmann hatte eine Flanke in den Strafraum eindeutig mit der Hand abgelenkt.

Die Ultras hatten das erste Heimspiel im Oberhaus seit 455 Tagen mit einer gewaltigen Choreo zelebriert - Hunderte blau-weiße Fahnen untermalten auf der Nordkurve ein riesiges Vereinslogo. Mit der lautstarken Unterstützung begann der Aufsteiger schwungvoll, nach vier Minuten köpfte der tschechische Zugang Alex Krahl knapp vorbei.

Die Königsblauen, für die der Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde erstmals in dieser Spielzeit von Beginn an stürmte, überließen den Gladbachern zunächst den Ball. Nach Ballgewinn schalteten die Gelsenkirchener dann blitzschnell um. Erst schoss Zalazar aus der Distanz über das Tor, dann scheiterte Bülter an Gäste-Torhüter Yann Sommer.

Nach der heiß diskutierten 1:3-Pleite in Köln, während der die Schalker dreimal bei VAR-Entscheidungen Pech gehabt hatten, hatte Trainer Frank Kramer eine kompakte Defensive gefordert. Doch nach rund 20 Minuten taten sich die ersten Löcher im Abwehrverbund auf: Gladbach kam durch schnelle Schnittstellenpässe zu ersten Chancen.

Gelsenkirchen, Deutschland | SID - Sport-Informations-Dienst | Samstag 13.08.2022 - 20:25 UTC+2 | 368 Wörter

Von Janne KOCH

Auf die erste Drangphase der Fohlen hatte Schalke die perfekte Antwort. Zalazar entwischte im Zentrum und traf aus 20 Metern platziert ins linke untere Eck. Das Spiel wurde hitziger, Nickligkeiten bestimmten die letzten Minuten vor der Pause.

Gladbach, das mit einem 3:1-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim in die Spielzeit gestartet war, kam auch nach dem Seitenwechsel mit der harten, aber keineswegs unfairen Gangart der Gastgeber nicht zurecht. Immer wieder prallten Hofmann und Co. am bärenstarken Krahl ab, der im defensiven Mittelfeld fast alle wichtigen Zweikämpfe gewann.

In der Schlussphase wurden die Angriffsbemühungen des Teams von Trainer Daniel Farke intensiver. Hofmann und Thuram drehten das Spiel zugunsten der Gäste, dann kam Bülter und ließ das Stadion erbeben.

(SID)

