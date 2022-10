Mit dem Sieg gegen den FC Bayern im Rücken startete der FC Augsburg auf Schalke selbstbewusst ins Spiel und präsentierte sich in der Anfangsphase hocheffizient vor dem gegnerischen Tor.

Nach neun Minuten brachte Ermedin Demirovic die Fuggerstädter per platziertem Schlenzer in die lange Eck in Führung (9.), wenig später schlug der FCA nach einem Konter erneut eiskalt zu. Einen starken langen Pass von André Hahn leitete Mergim Berisha perfekt auf Demirovic weiter, der mit einem flachen Direktschuss aus elf Metern auf 2:0 für die Gäste erhöhte (21.).

Doch die Schalker stemmten sich gegen die die drohende Niederlage und schlugen noch vor der Pause zurück. Nach Doppelpass mit Dominik Drexler brachte Kapitän Simon Terodde die Königsblauen mit einem überlegten Abschluss zurück ins Spiel (33.).

Schalke präsentierte sich nach Wiederbeginn als die etwas engagiertere Mannschaft und kam nach etwas mehr als einer Stunde zum Ausgleich. Tom Krauß belohnte sich für seinen langen Lauf aus der eigenen Hälfte mit dem Treffer zum 2:2 – sein Abschluss wurde von Maximilian Bauer noch leicht, aber entscheidend abgefälscht (63.).

Nach der Gelb-Roten Karten gegen Berisha (71.) musste Augsburg die Schlussphase in Unterzahl bestreiten, ließ sich davon aber nicht beirren und schlug mit einem Mann weniger erneut gnadenlos zu. Eine präzise Gumny-Flanke versenkte André Hahn per Kopf zur abermaligen FCA-Führung in die Maschen (77.).

Die Gäste retteten den knappen Erfolg mit Mann und Maus über die zeit und feierten den dritten Bundesliga-Sieg in Serie, was zugleich neuen Augsburger Vereinsrekord bedeutet.

Die Stimmen:

Rouven Schröder (Sportdirektor FC Schalke): "Wir haben uns heute defensiv zu viele unnötige Fehler geleistet, die in der Bundesliga bitter bestraft werden. Ich kann der Mannschaft trotzdem keinen Vorwurf machen, wir haben nach vorne alles probiert."

Ermedin Demirovic (FC Augsburg): "Es war von Anfang an ein emotionales Spiel. Wir sind froh über die drei Punkte und extrem stolz auf unsere Leistung."

André Hahn (FC Augsburg): "Es war ein grandioser Tag für uns. Wir haben immer an uns geglaubt und am Ende verdient gewonnen, weil wir immer nach vorne gespielt haben."

Das fiel auf: Sorgen um van den Berg

Kurz nach Wiederbeginn wurde es in der Veltins Arena kurz ruhig, als Schalke-Verteidiger Sepp van den Berg bei einer Abwehraktion gegen Berisha ganz unglücklich umknickte. Die Wiederholungen machten deutlich, dass van den Bergs Knöchel bei der Szene komplett nachgab und unschön wegknickte. Der Niederländer musste minutenlang auf dem Feld behandelt werden, ehe ihn die Sanitäter auf einer Trage in die Katakomben abtransportierten.

Die Statistik: 250

Augsburg-Torschütze André Hahn absolvierte gegen Schalke sein 250. Spiel in der Bundesliga. Dabei trug er die Trikots von Borussia Mönchengladbach, vom Hamburger SV und dem FCA.

