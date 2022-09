Ohne seinen gesperrten Cheftrainer Pellegrino Matarazzo verbuchte der VfB Stuttgart die erste Möglichkeit der Partie. Nach einem Fehlpass im Schalker Aufbauspiel startete Silas links im Strafraum durch und prüfte Alexander Schwolow mit einem Schuss aus elf Metern und relativ spitzem Winkel ein erstes Mal (5.).

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der der VfB allerdings nach 18 Minuten vorlegte. Nach einem Fehler des jungen Sepp van den Berg startete Silas durch und bediente rechts im Strafraum Chris Führich. Dessen Schuss aus halbrechter Position wurde noch leicht abgefälscht und landete unhaltbar für Alexander Schwolow im linken unteren Eck.

Der Aufsteiger ließ sich allerdings nicht hängen. Im Gegenteil: Gerade einmal drei Minuten später schlug Schalke zurück. Nach feinem Steckpass von Dominick Drexler traf Simon Terodde vom linken Fünfmetereck in den rechten Winkel (21.).

Beide Mannschaften waren in der Folge bemüht, wirklich zwingende Gelegenheiten konnten sie sich allerdings nicht erspielen. Erst kurz vor der Pause tauchte S04 nochmal gefährlich im Stuttgarter Sechzehner auf. Jordan Larsson hatte rechts viel Platz, seine Hereingabe wurde zunächst von Konstantinos Mavropanos geklärt. Der zweite Versuch landete dann bei Terodde, dessen Schuss aus fünf Metern geblockt wurde (43.).

Bei der folgenden Ecke gerieten dann Marius Bülter und Waldemar Anton aneinander, es folgte eine kurze Rudelbildung (44.), nach der Bülter und Stuttgarts Josha Vagnoman mit Gelb verwarnt wurden (45.). Wenig später musste Bülter dann auch noch mit einem Cut nach Kopfballduell mit Wataro Endo unter dem Auge behandelt werden, ehe es verspätet in die Kabinen ging.

Im zweiten Durchgang taten sich beide Mannschaften lange Zeit schwer. Erst in der 58. Minute sorgte ein Flachschuss von Startelf-Debütant Lilian Egloff aus 17 Metern für Gefahr.

Der nächste Aufreger in der Partie hatte dann allerdings weniger mit Fußball zu tun: Vagnoman fuhr gegen Drexler auf der linken Außenbahn die Schulter aus und sah dafür seine zweite Gelbe Karte – eine harte, aber vertretbare Entscheidung (67.).

Spielfluss und gute Möglichkeiten suchte man anschließend weiter vergeblich, viele Auswechslungen und kleine Fouls prägten das Spielgeschehen. Erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatten die Gäste die Großchance zur Führung. Bülter tanzte rechts Hiroki Ito aus und prüfte Florian Müller aus spitzem Winkel. Der Abpraller fiel dem eingewechselten Rodrigo Zalazar vor die Füße, im letzten Moment aber ging Pascal Stenzel dazwischen (89.).

In der Nachspielzeit standen erneut Bülter und Zalazar im Fokus: Wieder ließ Ersterer Ito alt aussehen und spielte dann flach gefährlich vors Tor. Am zweiten Pfosten rutschte Zalazar um Zentimeter am Ball vorbei (90.+1).

So blieb es beim 1:1-Unentschieden, was bedeutete, dass beide Mannschaften weiter auf den ersten Saisonsieg warten müssen.

Die Stimmen zum Spiel:

Sven Mislintat (Sportdirektor VfB Stuttgart): "Wir haben uns nach dem 1:1 grundsätzlich auf ihr Spiel eingelassen, anstatt selber Fußball zu spielen. Wir haben uns anstecken lassen und nicht mehr unser Spiel durchbekommen."

(Zur Gelb-Roten Karte): "Sicherlich wird mir wieder jeder sagen, das ist beides Gelb und zusammen ist das Gelb-Rot und alles ist gut. Die Ironie ist doch klar zu verstehen. Die Jungs sind da, um das Spiel zu leiten und nicht um ins Spielgeschehen einzugreifen. Das ist doch lächerlich. Der Bülter ist auch noch auf dem Platz. Aber ist egal, darum geht es nicht. Wir fangen bei uns an."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Stuttgart sieht erneut Rot

Bereits am vergangenen Wochenende beim Unentschieden gegen den 1. FC Köln brachte der VfB Stuttgart die Partie nicht mit elf Spielern zu Ende. Gegen Schalke 04 kassierte Josha Vagnoman zwei unnötige Gelbe Karten, der Platzverweis war so dämlich wie vermeidbar. Entsprechend sauer war auch Sven Mislintat an der Seitenlinie, der sich über die harte Entscheidung von Schiedsrichter Badstübner, Vagnoman des Platzes zu verweisen lautstark aufregte. Die Gelb-Rote Karte war sicherlich hart, aber vertretbar. Schwerer zu akzeptieren ist für den VfB sicherlich, dass er trotz eigentlich spielerisch offensivem Ansatz gegen den Aufsteiger nie auf sein Leistungsniveau kam. Stattdessen prägten Fouls und Spielunterbrechungen das Geschehen, Stuttgart verlor seine Linie nicht erst mit dem Platzverweis aus den Augen.

Die Statistik: 31

Schalkes Sieglos-Serie in der Bundesliga geht weiter, nun sind es 31 Spiele ohne Erfolg für S04.

