Fröhlich räumte ein, dass in dem von Jochen Drees verantworteten VAR-Bereich "die bestehenden Leitlinien zur Bewertung von Spielvorgängen" noch einmal intern "intensiv dargestellt und präzisiert werden" müssten.

Er gab an, dass zehn Videobeweis-Eingriffe gefehlt hätten, fünf seien falsch gewesen. In der 2. Bundesliga sei die Quote dagegen besser.

Ad

In Bezug auf die gesamten Schiedsrichterleistungen stellte Fröhlich "viele gelungene Spielleitungen, viele korrekte Entscheidungen, auch in komplexen Situationen" fest: "Aber es gab auch einige Spielleitungen, in denen die Entscheidungen nicht der Erwartung oder den Leitlinien für die Regelauslegung entsprachen."

Bundesliga FC Bayern profitiert vom frühen DFB-Aus - aber eine Gefahr bleibt VOR EINER STUNDE

Daran müsse gearbeitet werden, "damit das im Jahr 2023 wieder besser wird", so Fröhlich.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: FC Bayern profitiert vom frühen DFB-Aus

(SID)

Ballack zu Standing von Flick: "Ergebnis spricht nicht für ihn"

Bundesliga Nach weniger als einem Jahr: DFL-Chefin Hopfen muss gehen - und teilt aus VOR 6 STUNDEN