Der Vertrag des 29-Jährigen, der in dieser Saison für Bremen in 14 Bundesligaspielen bereits zehn Tore erzielte, läuft noch bis 2025.

Der Berater von Füllkrug sagte weiter: "Auch wenn Deutschland ausgeschieden ist, hat er sich fantastisch entwickelt. Er ist ein Neuner der alten Schule."

Die "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass Werder den Angreifer für etwa 20 Millionen Euro gehen lassen würde. Werder Bremens sportlicher Leiter Clemens Fritz wollte von diesen Wechsel-Gerüchten im Gespräch mit "Deichstube" nichts wissen.

"Das spielt überhaupt keine Rolle für uns. Damit beschäftigen wir uns nicht. Klar ist: Wir planen fest mit Fülle, weil er sportlich und menschlich ein enorm wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist", so der ehemalige Werder-Profi.

Auch FC Bayern angeblich interessiert

Allerdings stellt sich die Frage, ob die wirtschaftlich unter Druck stehenden Bremer einen Transfer in dieser Größenordnung ablehnen können. Nach Informationen des "Kicker" ist auch der FC Bayern am Stürmer interessiert, laut "Sportbuzzer" fragte der deutsche Rekordmeister sogar schon in Bremen an.

Ein Wechsel nach München wäre trotz der in Katar beim Nationalteam und auch in Bremen gezeigten Leistungen überraschend. Denn mit 29 Jahren gehört Füllkrug (Marktwert: fünf Mio. Euro) nicht mehr zu den Jüngsten. Mit Eric Maxim Choupo-Moting haben die Bayern zumindest bis zum Sommer (Vertrag läuft aus) auch einen erfahrenen Neuner im Kader.

Bierhoff lobt Füllkrug: "Man kann auf ihn zählen"

