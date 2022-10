Sowohl der VfL als auch Union Berlin feierten unter der Woche Erfolge in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Nach dem Sieg gegen Drittliga-Tabellenführer Elversberg (0:1) veränderte Bochum-Coach Thomas Letsch sein Team auf einer Position. Jordi Osei-Tutu begann für Gerrit Holtmann. Im Vergleich zum Pokal-Sieg gegen Heidenheim setzte Gäste-Trainer Urs Fischer wieder auf sein bewährtes Personal wie Keeper Frederik Rönnow, Paul Jaeckel, Christopher Trimmel, Niko Gießelmann, Rani Khedira und Jordan Siebatcheu.

Im ereignisarmen ersten Durchgang der Partie neutralisierten sich die Mannschaften weitestgehend. Sie agierten viel mit langen Bällen in die Offensive, die selten zu gefährlichen Torchancen führten. Nach einer knappen Viertelstunde behauptete Philipp Hofmann den Ball und leitete auf Philipp Förster weiter, dessen Abschluss aus spitzem Winkel von einem Köpenicker Bein abgeblockt wurde (14.).

Ad

Es war eine intensive Partie mit vielen hartgeführten Zweikämpfen, die unter anderem zu der verletzungsbedingten Auswechslung Janik Haberers (Einwechslung Milos Pantovic) führten, weil dieser von VfL-Verteidiger Ivan Ordets an der Bochumer Grundlinie mit einer harten Grätsche am Knöchel getroffen wurde (17.). Mit der Gelben Karte war der Defensivmann in diesem Fall sehr gut bedient.

Europa League Nach Ausschreitungen in Malmö: Union ohne Fans bei St. Gilloise UPDATE GESTERN UM 18:00 UHR

Beide Teams warfen alles in die direkten Duelle, erspielten sich jedoch kaum Torchancen. Nach einem Freistoß von Gamboa war Philipp Hofmanns zentraler Kopfball für Torwart Rönnow kein Problem (27.). Zehn Minuten später war es erneut eine Ecke, die zur ersten großen Torchance führte. Jordan traf den Ball nach einer durchgerutschten Ecke von Trimmel jedoch nicht richtig (37.). Da aus dem Spiel heraus wenig passierte, sorgten wenn überhaupt Standardsituationen für Gefahr. Eine Ecke, die aus einem starken Distanzschuss von Osei-Tutu resultierte, brachte schließlich die Bochumer Führung durch Hofmann, der sich im Kopfballduell gegen Jaeckel durchsetzte (43.). Dank einer mutigen Phase kurz vor der Pause ging Bochum mit einer Führung in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit traten die Bochumer erneut mit einer sattelfesten Defensive und aktiver in der Offensive auf. Früh verfehlte Osei-Tutu das Tor mit einem Distanzschuss (48.). Die Hausherren gewannen viele zweite Bälle, so dass die Gäste offensiv nicht zur Entfaltung kamen. Spielerisch war der Auftritt der Gäste sehr mau. Pantovics Schuss aus der Ferne flog knapp am Kasten von VfL-Schlusmann Manuel Riemann vorbei (60.). Aus dem Spiel heraus blieb Union anschließend harmlos. Nachdem Osei-Tutu (61.) für die mutigen Hausherren mit einem Lattenschuss zunächst den zweiten Treffer verpasste, vollbrachte es Einwechselspieler Gerrit Holtmann nach einem „One-Touch“-Konter aus dem Lehrbuch. Nach Vorlage vom glänzend aufgelegten Christopher Antwi-Adjei erhöhte Holtmann verdient für den VfL (71.).

Auch wenn es bei Union aus dem Spiel heraus nicht funktionierte, hatten die Köpenicker noch wegen eines Foulspiels von Erhan Masovic an Kevin Behrens die große Chance auf den Anschlusstreffer vom Elfmeterpunkt. Pantovic scheiterte jedoch an seinem ehemaligen Mitspieler Riemann (78.). Kurz vor Schluss gelang dem Ex-Bochumer nach einer Ecke dann doch noch sein Treffer, der aus Union-Sicht jedoch zu spät kam (90.+3). Der VfL Bochum siegte verdient gegen Union Berlin.

Die Stimmen zum Spiel:

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): “Man muss sagen, dass Bochum heute einfach besser war und verdient gewonnen hat. Die haben uns ein bisschen aufgefressen und wir hatten nicht viele Antworten. Im letzten Drittel waren wir zu harmlos. Es lief aber auch optimal heute für Bochum.“

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): “Ich denke, man hat von Anfang an gemerkt, dass die Mannschaft den Willen hatte, hier etwas zu holen. Wir haben uns dagegengestemmt und versucht, ihnen die Stärke zu nehmen. Wurt haben hochgepresst und immer wieder Nadelstiche gesetzt.“

Philipp Hofmann (VfL Bochum): “Wir wollten nach der neuen Philosophie des Trainers früh drauf gehen und den Gegner unter Druck setzen und nach Ballgewinn umschalten. Auch nach langen Bällen wollten wir die zweiten Bälle gewinnen und früh zum Abschluss kommen. Das haben wir richtig gut gemacht in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir es auch super gemacht.“

Philipp Förster (VfL Bochum): “Ich glaube, wir haben heute wieder verdient gewonnen. Der Trainer hat uns einen guten Plan mit auf den Weg gegeben und den haben wir super umgesetzt. Wir haben wenig zugelassen.“

Rani Khedira (Union Berlin): “Die Niederlage ist ärgerlich. Das erste Tor schießen wir fast selbst und läufst in einen Konter rein zum zweiten Tor. Das war ärgerlich heute. Es war das erwartet schwere Spiel hier mit vielen langen Bällen.“

Tweet zum Spiel:

Die Bilanz zum Spiel: 16

Milos Pantovic scheitert gegen seinen ehemaligen Mitspieler Manuel Riemann bei seinem 16. Karriere-Elfmeter vom Punkt. Zuvor verwandelte der Offensiv-Akteur alle 15 Strafstöße. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub vergibt er.

Das fiel auf: Bochum macht’s wie Union

Beinahe mit den eigenen Waffen zog der VfL den Gästen aus Berlin den Zahn. Hinten standen sie kompakt und machten die Räume eng. Gegen den Ball agierte die Mannschaft von Trainer Letsch intensiv und bewies Mut nach vorne. Den Treffer zum 2:0 erzielten die Hausherren im Union-Berlin-Stil. In elfeinhalb Sekunden kombinierte sich Bochum tief aus der eigenen Hälfte vors gegnerische Tor. Auch der lange Ball war ein Stilmittel des Revierklubs, die vor allem Stürmer Hofmann in der Luft behauptete.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nächster Rückschlag für Klopp: Liverpool verliert in Nottingham

Nagelsmann zu Choupo-Motings Qualitäten: "Kein klassischer Neuner"

Bundesliga #SotipptderBoss: Union hält den FC Bayern auf Distanz UPDATE 21/10/2022 UM 11:32 UHR