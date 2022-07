"Ich fühle mich beim VfL wohl, das ganze Umfeld passt. Jetzt gilt es für uns, am nächsten Wunder zu arbeiten und die Klasse zu halten. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten."

Für Holtmann sei es "seit seiner ersten Vertragsunterzeichnung beim VfL nur bergauf gegangen", betonte Sebastian Schindzielorz, der Geschäftsführer Sport der Bochumer: "Er hat sich in seinen Leistungen stabilisieren können, hat in der Saison 2020/21 einen Geschwindigkeitsrekord in den beiden deutschen Top-Ligen aufgestellt und in der vergangenen Saison seine erfolgreichste Bundesligasaison gespielt. Mit seiner Dynamik ist er für jede Abwehrreihe ein unbequemer Gegenspieler."

(SID)

