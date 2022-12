"Gemeinsam können wir Großes erreichen", ist sich der Bayern-Boss sicher. Der deutsche Nationalspieler spielt seit 2020 bei den Münchener Profis, war in seiner ersten Saison gleich Teil der Mannschaft, die das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewann.

2019 hatten die Bayern ihn vom FC Chelsea verpflichtet, ein Jahr spielte Musiala dann hauptsächlich in der U17 und U19 des Rekordmeisters.

In 100 Begegnungen für den FC Bayern erzielte der Teenager 27 Tore, zwölf davon in der laufenden Saison. Hinzu kommen 17 Assists (zehn in dieser Spielzeit).

Bei der WM spielt Musiala ebenfalls stark auf, auch wenn nach zwei Gruppenspielen ein Tor fehlt. Hainer ist dennoch überzeugt: "Jamal macht bei dieser WM noch seine Tore! Und selbst ohne eigene Treffer ist er ja die pure Freude für jeden Fußball-Fan."

Hainer von Musialas Einstellung begeistert

Wie der Youngster "gegen Japan einmal fünf Leute stehen gelassen hat und gegen Spanien wunderbare Aktionen hatte: Man sieht auch bei dieser WM, welche außergewöhnliche Qualität dieser junge Kerl hat", erklärte der Vereinschef. Ihm gefalle besonders "seine Herangehensweise an alle Herausforderungen, dass er sagt: 'Hey, ich will mal der beste Spieler der Welt werden!' Das ist gelebtes Mia san Mia, mit seinen 19 Jahren."

Die Zeiten, in denen Musiala von seinen Teamkollegen wegen seiner introvertierten Art den Spitznamen Bambi erhielt, seien "vorbei. Jamal bringt Temperament in jedes Spiel. Er hat einen klaren Anspruch an sich selber, was er fußballerisch erreichen will. Das finde ich klasse. Und vom Können her ist er eines der größten Talente der Welt", ergänzte Hainer. Der Vertrag des Supertalents bei den Bayern läuft bis 2026.

