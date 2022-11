"Der Marco Rose ist ein toller Trainer, wir haben uns aber gemeinsam entschieden getrennte Wege zu gehen, weil einige Sachen im Wege standen und er irgendwie nie richtig ankam. Irgendwas war da, was nicht richtig stimmte. Wir wissen es selbst nicht genau", sagte der BVB-Boss bei "BILD TV". Genauere Details wollte Watzke jedoch nicht nennen.

Edin Terzic übernahm damals den Job von Marco Rose und sitzt seit dem auf der Trainerbank. Sportlich läuft es jedoch nicht wie erhofft. Bereits neun Punkte hat Dortmund (25) Rückstand auf Branchenprimus FC Bayern (34).

Trotzdem ist Watzke weiterhin von Terzics Arbeit überzeugt: "Wir sind noch in der Champions League drin, im DFB-Pokal auch. Edin ist ein Typ, der den Klub kennt und liebt, aber er hat eine Mannschaft, die noch zu großen Schwankungen ausgesetzt ist. Terzic macht einen großartigen Job, daher bin ich mir sicher, dass wir noch lange Freude an ihm haben werden."

Für die Spiele nach der WM-Pause vertrauen die BVB-Verantwortlichen deswegen weiter voll und ganz auf den 40-Jährigen. "Terzic ist in der Gänze beim BVB hoch angesehen. Von allen Beteiligten höre ich, wie akribisch er arbeitet. Wir werden noch großartige Dinge von ihm sehen", so Watzke weiter.

Watzke vergleicht Terzic mit Klopp

Der BVB-Boss zieht vor allem den Vergleich zum früheren Erfolgscoach Jürgen Klopp. "Jürgen Klopp hat sich dem Klub sieben Jahre voll und ganz verschrieben. Ich sehe da Parallelen zu Edin, der sich auch total auf den Klub fokussiert. Das sehe ich auch bei Sebastian Kehl und so ist es bei mir auch."

Trotz aller Sicherheitsgarantien für den Trainer fordert der Geschäftsführer eine Aufarbeitung der sportlichen Misere in der WM-Pause sowohl von Sebastian Kehl als auch von Terzic: "Ich erwarte, dass sich unser Sportdirektor und Trainer nächste Woche zusammensetzen und überlegen, was ist schiefgelaufen, was zu verbessern."

Vor allem die letzte Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach (2:4 ) machte den 63-Jährigen wütend. "Bis gestern Abend war ich komplett sauer, das muss man gar nicht kleinreden. Was wir gespielt haben, war unter aller Kanone, wie wir verteidigt haben, das habe ich selten erlebt", schimpfte Watzke.

