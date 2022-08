Liebe FußballfreundInnen, die Superstarfrage war in den letzten acht Jahren beim FC Bayern ja keine Frage. Robert Lewandowski lautete die Antwort: der polnische Tore-Nimmersatt, der Gerd Müller 4.0, der Weltfußballer.

Nach 253 Toren hatte er plötzlich keine Lust mehr auf die Bayern. Gekränkte Eitelkeiten, beleidigte Leberwürste, Gezänk auf allen Seiten, weg war er. Wer schießt denn jetzt eigentlich die Tore? Lewy werden die Bayern auf Jahre hinaus nicht kompensieren können, so der allgemeine Tenor der Auguren.

Ad

Gefasel von gestern. Nach Spieltag zwei spricht niemand mehr von Lewandowski, zumindest nicht hierzulande. In Spanien mag das anders sein, bei seinem neuen Klub Barcelona kommt der Pole noch nicht in Tritt. Das ist natürlich seltsam geschichtsvergessen, denn einen wie Lewandowski hatten die Bayern in ihrer Geschichte tatsächlich noch nicht.

Premier League Die Vernichtung von ManUnited: Alles nur eine Attrappe VOR 7 STUNDEN

Und es zeigt nur wie "schnelllebig das Fußball-Geschäft" ist, so lautet eine Bundesliga-Phrase, die hier mal erlaubt sei. Natürlich gibt es auch eine Antwort auf die Frage, warum Lewy hierzulande seinen Superstarbonus eingebüßt hat. Die Antwort lautet: Jamal Musiala, die neue Bayern-Muse.

Was Musiala kann, können nicht viele

Gestern also wieder "Magic Musiala", wie er jetzt im Boulevard alliteriert wird. 33. Minute gegen Wolfsburg. Etwa 20 Meter vor dem gegnerischen Tor kommt der Teenager an den Ball.

Mit einer Drehung lässt er seine Bewacher Patrick Wimmer und Maxence Lacroix ins Leere laufen, er kommt ins Straucheln, lässt sich nicht fallen - wie neun von zehn anderen - rappelt sich wieder hoch, der Blick immer oben, er nimmt Maß, Sekunden später liegt der Ball links unten im Tor des VfL Wolfsburg.

Jamal Musiala kurz vor seinem Führungstreffer Fotocredit: Imago

Das Tor allein ein kleines Meisterwerk, bei dem man sich fragt, wie viele 19-Jährige das so können. Die Antwort, obgleich rhetorisch, will ich dennoch geben: Nicht viele. Derzeit gilt folgende Musiala-Regel: Er trifft in jedem Spiel und er ist die auffälligste Spielfigur bei den Bayern, ob beim Supercup in Leipzig, beim Saisonauftakt in Frankfurt oder jetzt nach der Heimpremiere gegen Wolfsburg.

Musialas musealer Zwischenstand: Vier Tore, eine Vorlage, erste Rekorde (der jüngste Deutsche mit 14 Bundesligatreffern) und ungezählte Lobpreisungen von Michael Ballack bis Lothar Matthäus, Gulia Gwinn bis Oli Kahn. Matthäus hält ihn gar für einen kommenden Weltfußballer.

Der Unterschiedsspieler - anders als Sané

Was aber kann Musiala genau, was andere nicht können? Vielleicht liegt sein Geheimnis in dem Umstand versteckt, dass er so vieles gleichzeitig kann: Seine Ballannahme, seine technische Eleganz, seine Geschwindigkeit, sein 1-gegen-1-Spiel, seine Torgefährlichkeit, sein instinktives Raumspiel und seine Demut, die jetzt alle preisen. Gerade Letztere ist in München gefragt, zu viele haben vor ihm bei ersten Erfolgsanzeichen die Bodenhaftung verloren.

Interessant, was Bayerns CEO Oliver Kahn über Musiala gesagt hat: Er habe die "Ruhe im Kopf". Sicher der nächste Titel einer Til Schweiger-Klamotte. Was der Bayern-Chef sagen will: Dort, wo andere nervös werden, Angst bekommen, da bleibt Musiala völlig klar und Chef am Ball. Siehe das 1:0 gegen Wolfsburg.

Er trägt den Kopf hoch, trotz Bedrängnis, sein räumliches Sehen, obwohl auf den Ball konzentriert, so gut, dass er nicht nur seine unmittelbaren Gegenspieler, sondern auch den Torhüter in 17 Metern Entfernung überraschen kann. Insofern ist Musiala, anders als der notorisch gelangweilte und alles andere als demütige Leroy Sané, ein Unterschiedsspieler. Heißt: Wenn es eng wird, kann er den Unterschied ausmachen.

Lewandowskis Abgang schafft Raum für Neues

Und weil sich jetzt alle über die neue Vielfalt im Bayern-Angriff wundern: Vielleicht müssen die Bayern ihre Lewy-Wehmut erst noch abschütteln, um zu erkennen, dass der Raum, den ihr polnischer Superstar freigemacht hat, eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, die vorher so gar nicht da waren.

Das Bayern-Spiel wird eben nicht mehr nur auf einen hin ausgerichtet, was es auch statisch und berechnend machte und immer nur dann Erfolg versprach, wenn Lewandowski traf.

Wenn Musiala ein Baustein der Zukunft des FC Bayern ist, dann weiß man gar nicht mehr, ob er Spielmacher, Raumöffner, Passgeber oder Torschütze ist - er könnte das nämlich alles.

Während Lewandowski, oft auf sich allein gestellt, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor auf seine Chance wartete, hat der neue Bayern-Sturm mit Musiala, Sadio Mané und Thomas Müller seine Sicht- und Zielposition um 180 Grad gedreht: Sie schauen nach vorn!

Das könnte Dich auch interessieren: Die Vernichtung von ManUnited: Alles nur eine Attrappe

Nagelsmann lobt Musiala - aber fordert auch ein

Premier League Tuchel erklärt Streit mit Conte: "Man schaut sich in die Augen" VOR 8 STUNDEN