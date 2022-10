Nämlich die Regeln im Supermarkt.

Joe Scally: "Hier in Deutschland bekommt man nicht einfach so einen Einkaufswagen, man muss immer Geld einstecken, das ist kurios. Warum ist das so? Ich möchte doch keinen Einkaufswagen mit nach Hause nehmen."

Ad

Der US-Amerikaner spielt seit Winter 2021 für die Gladbacher. Zuvor stand der 19-Jährige beim New York City FC unter Vertrag, wo er auch ausgeblidet wurde.

Bundesliga Vierte Pleite in Folge: Schalke geht auch gegen Hoffenheim baden VOR 14 STUNDEN

In der laufenden Saison stand Scally in jedem Bundesligaspiel in der Startelf und spielte fünf Mal durch. Ein Scorerpunkt ist dem Rechtsverteidiger bisher verwehrt geblieben.

Das könnte Dich auch interessieren: Zwei Schritte aus der Schein-Krise: Die Bayerische Gelassenheit ist gefragt

(SID)

Highlights: Freiburg gibt Sieg in Sinsheim aus der Hand

La Liga Taktische Wiedergeburt unter Xavi: Warum Barca im Clásico im Vorteil ist VOR 19 STUNDEN