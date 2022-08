Fußball

Kevin Trapp: Wechsel zu Manchester United? Eintracht-Keeper äußert sich zu Transfergerüchten

Eintracht Frankfurts Schlussmann Kevin Trapp wird mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht. "Kicker" und "Bild" hatten am Montag über ein mögliches Angebot aus England berichtet. Für den deutschen Nationalkeeper selbst ist dies jedoch nicht mehr als "eine schöne Rückmeldung", wie er im Rahmen der "Sport-Bild"-Award in Hamburg verriet.

00:00:59, vor 32 Minuten