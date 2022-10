"Es haben sich sehr viele Menschen bemüht, damit das Spiel verlegt wird", sagte Baumgart, "wird es aber nicht. Ob das eine Benachteiligung wird, dass wir am Sonntag schon wieder spielen, sehen wir, wenn die Partie vorbei ist."

Wegen starken Nebels war das Spiel in Tschechien am Donnerstagabend abgebrochen und erst am Freitag fortgesetzt worden. Aufgrund des engen Terminplans erhofften sich die Kölner daraufhin eine Verlegung des Ligaspiels, suchten den Kontakt mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) und mit dem Gegner. Auch Hoffenheim zeigte sich offen, dennoch steht nun weiterhin der Termin am Sonntagabend (19:30 Uhr im Liveticker).

Ad

"Es haben irgendwann mal irgendwelche klugen Menschen festgelegt, dass es ausreicht, wenn zwischen zwei Spielen 48 Stunden Zeit liegen", sagte Baumgart. In einem ähnlichen Fall hatte die DFL vor recht kurzer Zeit ein Spiel verlegt: Im Februar 2020 wurde ein Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt in Salzburg wegen eines Unwetters von Donnerstag auf Freitag verschoben. Die DFL reagierte damals und terminierte das für den folgenden Sonntag angesetzte Spiel der Eintracht neu.

Europa League "Ein Clown!" ManUnited-Star nach unnötiger Showeinlage kritisiert VOR 36 MINUTEN

Sie folge damit der Linie, "Bundesliga-Klubs nach Einsätzen in der Europa League möglichst mindestens zwei volle Tage Regenerationszeit vor dem darauffolgenden Bundesliga-Spiel einzuräumen", hieß es. Damals lagen allerdings weniger als 48 Stunden zwischen den beiden Spielen, im Fall des 1. FC Köln waren es nun aufgrund des Anstoßes am Freitagmittag knapp 53 Stunden.

Das könnte Dich auch interessieren: Adiós, Königsklasse! Warum Lewandowski sich verzockt hat

(SID)

Götze gegen den BVB: Terzic erklärt seinen Höhenflug

UEFA Europa Conference League Nachsitzen nach Nebel-Chaos: Köln mit Big Points bei Slovácko VOR 3 STUNDEN