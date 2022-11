Liebe FußballfreundInnen,

Es gehört zu den neoliberalen Errungenschaften des modernen Profifußballs, dass die Herbstmeisterschaft der Bundesliga zur Winterpause ausgerechnet von einer Wüstenmonarchie ausgehebelt wird.

Ad

Das hat es in 60 Jahren Bundesliga noch nicht gegeben, dass der Herbstmeister erst im zweiten Jahr der Saison gekürt wird - Katar sei Dank. Die vorgezogene Spielpause als Besinnungsmoment in eigener Sache kommt für einen Klub dennoch zum genau richtigen Zeitpunkt.

Bundesliga Böse Überraschung: Bayern-Stars in Allianz Arena ausgepfiffen VOR 13 STUNDEN

Die allermeisten haben so performt wie man sich das vorher so gedacht hat, selbst Schalke als Letzter überrascht nicht, das wehleidige Auf und Ab von Borussia Dortmund nimmt allerdings zunehmend pathologische Züge an, deren Pünktlichkeit der Liga nicht guttun.

Diese zwei Fragen also beschäftigen diese Winterpause: Warum findet in Katar eine Fußball-Weltmeisterschaft statt und warum ist der BVB nur noch Mittelklasse?

In Dortmund ist Selbstkritik ein Sakrileg

Erklären kann das eine wie das andere niemand. Dortmunds Sportdirektor, der liebe, joviale, smarte Sebastian Kehl erklärt nach der sechsten Niederlage im 15. Spiel in Gladbach : "Das ist nicht zu erklären".

Besonders mitgenommen sieht er dabei nicht aus. Er lächelt, die Frisur sitzt, man kann sich Kehl einfach gar nicht richtig wütend vorstellen, als jemanden, dem der Kopf rot anläuft und der vor laufender Kamera die Fassung verliert, all das gibt es in Dortmund nicht. Das ist Teil des Problems. Wütend werden beim BVB grundsätzlich nur zwei Verantwortungsträger: Coach Edin Terzic und Motzki Mats Hummels.

Edin Terzic und Youssoufa Moukoko Fotocredit: Getty Images

Nach jeder unnötigen Niederlage erklärt Terzic in der PK seinen Frust, seinen Ärger, immer mit Contenance, nie laut oder gebrüllt, vielleicht hört ihm deshalb keiner zu: "Wir sind sauer"; "Brutal dämlich" ; "Wir sind wütend". Terzic' Tonalität klingt dabei eher so als würde er sich eine Pizza bestellen.

Er ist der einzige Dortmunder, der in der Öffentlichkeit so sprechen darf, ohne dass er danach zum Rapport muss. Öffentliche Kritik am eigenen Auftreten ist in Dortmund ein Sakrileg.

Der Pranger gehört bei den Bayern zum Anspruch

Im Gegenschnitt die Bayern: Die sind zwar fast schon wieder enteilt, überwintern am Platz an der Wüstensonne, aber da war doch was? Richtig, fast so etwas wie eine Krise, sagen wir, ein Kris'chen, wenn es das Wort überhaupt gibt.

Vier Unentschieden und eine Niederlage hintereinander und in München brannte der Weihnachtsbaum. Salihamidzic, Kahn, Hoeneß, Rummenigge - alle hatten sie was zu meckern und wussten es besser. Woher ich das weiß?

Wenn der BVB mit sich unzufrieden ist, verkriecht er sich unter die Bettdecke, wenn die Bayern sauer sind, geht die aktuelle und ehemalige Klubführung ins TV-Studio, mindestens in eine Zeitungsredaktion, um über Trainer und Spieler abzulästern.

Nagelsmann inszeniere sich, seine interne Kommunikation sei schwach, er sei eben noch ein junger Trainer und kein Jürgen Klopp, Letzteres kam vom Ex-Vorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge. Spieler, Trainer, Vorstand, alle waren öffentlich sauer und mit genau dieser Energie konnten sie sich gegen das Kris'chen stemmen. In München gehört der Pranger zum Erziehungsmerkmal ihres einzigartigen Anspruchsdenkens. Und in Dortmund?

Alberner Umgang mit Hummels

Als Mats Hummels im Oktober nach der Pleite beim zwischenzeitlichen Tabellenführer Union Berlin das Verhalten seiner Mitspieler auf dem Feld kritisierte, hätte die sportliche Leitung die Steilvorlage ihres womöglich ranghöchsten Akteurs in der Spielerhierarchie aufgreifen und für eine dringend nötige, auch öffentliche Debatte nutzen können.

Mats Hummels von Borussia Dortmund Fotocredit: Imago

Was aber passierte? Sportdirektor Kehl und Coach Terzic ließen Hummels antanzen und erklärten dem verdutzten Leader, dass er mit seiner Kritik zwar richtig liege, diese aber nur intern äußern dürfe. Wenn man mal davon ausgeht, was auch zu lesen war, dass Hummels das zuvor mehrfach versucht hatte, die Kritik aber keiner hören wollte, dann ist das Vorgehen von Kehl und Terzic mehr als albern. Thema erledigt, Deckel drauf!

BVB: Im Sumpf seiner eigenen Wehleidigkeit

Die Woche nach dem Union-Spiel wäre für den BVB die ideale Gelegenheit gewesen, das nicht enden wollende Mentalitäts- und Komfortzonengefasel mit einer eigenen Haltung zu konterkarieren.

Stattdessen steckt der BVB offenbar tiefer im Sumpf seiner eigenen Wehleidigkeit als je zuvor. Warum also die Bayern spitze sind und Dortmund nur noch Mittelklasse?

Haben Sie je von einem berühmten Pianisten, Tennisspieler oder Quarterback (Tom Brady war ja gerade erst in München, und eben nicht in Dortmund!) gehört, der nicht durch Kritik besser geworden ist und der es ausgerechnet als Sensibelchen an die Spitze geschafft hat? Eben!

Zur Person Thilo Komma-Pöllath:

Der Sportjournalist und Buchautor ("Die Akte Hoeneß") beleuchtet in seinem wöchentlichen Blog "Der LIGAstheniker" das Geschehen in der Fußball-Bundesliga für Eurosport.de. Oft skeptisch, ironisch, kritisch - aber einer muss schließlich den Ball flach halten.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Watzke spricht über Trennung von Rose

"Ich sah Waffen und Drogen": Richarlison gibt Einblicke in Jugendzeit

WM Was wird aus Moukoko und Bellingham? Watzke schätzt die Lage ein VOR 20 STUNDEN