Allerdings weiß Laimer auch die Haltung der Sachsen zu schätzen: "Auf der einen Seite ist es schön, weil ich ein wichtiger Spieler bin. Auf der anderen Seite auch schwierig, weil man viel nachdenkt. Aber ich habe mich damit abgefunden. Es geht einfach weiter."

Den Wechsel an die Isar hat er abgehakt und will sich auf seine Aufgabe bei RB konzentrieren: "Einer der besten Vereine auf der Welt klopft auch nicht jeden Sommer an. Man kann es aber eh nicht ändern. Ich konzentriere mich lieber aufs Hier und Jetzt. Wenn man sich zu viele Gedanken macht, verliert man das Wichtigste aus den Augen."

Ad

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Eine starke Phase reicht nicht

Premier League Klopp schuld an Mané-Abschied? "Bekam nicht die Liebe" VOR 2 STUNDEN

(SID)

Müller rät nach Remis: "Real Madrid als großes Vorbild" nehmen

Bundesliga Bayerns Wochen der Wahrheit: Fokus nach Lahm-Kritik auf Kimmich VOR 21 STUNDEN