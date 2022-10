FC Bayern München krönt perfekte Woche mit Sieg gegen Hoffenheim - Choupo-Moting setzt Tor-Serie fort

Der FC Bayern hat eine perfekte Woche mit dem dritten Sieg binnen sechs Tagen gekrönt. Die Münchner gewannen am 11. Spieltag 2:0 (2:0) bei der TSG Hoffenheim und verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer Union Berlin vorübergehend auf einen Punkt. Jamal Musiala brachte die Gäste in Front (17.). Eric Maxim Choupo-Moting erhöhte mit seinem vierten Treffer in den vergangenen drei Spielen (38.).