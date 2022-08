Der 48-Jährige, jahrelanger Erfolgsmanager bei Borussia Mönchengladbach, dürfte einen längerfristigen Vertrag bei RB erhalten. Bayern Münchens Chefcoach Julian Nagelsmann, selbst bei RB als Trainer tätig gewesen, sagte auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei Viktoria Köln: "Max Eberl ist ein cooler Typ, Leipzig ist ein cooler Klub. Das passt aus meiner Sicht gut zusammen."

Seit dem Abschied von Markus Krösche zu Eintracht Frankfurt war der Sportdirektorenposten bei RB verwaist gewesen.

Ad

Am 28. Januar hatte Eberl aus gesundheitlichen Gründen nach 23 Jahren als Spieler und Funktionär die Gladbacher verlassen. "Ich bin erschöpft und müde und kann nicht mehr arbeiten", hatte Eberl damals gesagt und angekündigt, eine längere Auszeit zu nehmen.

Bundesliga Schiedsrichter Schlager wehrt sich nach scharfer Nagelsmann-Kritik VOR EINEM TAG

Mitte August hatte Leipzigs Klub-Chef Oliver Mintzlaff eine zeitnahe Entscheidung in der Sportdirektorenfrage angekündigt.

Max Eberl Fotocredit: Getty Images

Mintzlaff suchte ein "Aushängeschild"

Es komme jemand, "weil wir den auch brauchen. Zu RB Leipzig gehört ein starker sportlicher Mann, ein Aushängeschild", hatte der 46-Jährige betont, allerdings eine Einigung mit Eberl zuletzt nicht bestätigt.

Der fünfmalige deutsche Meister aus Mönchengladbach hatte durch Vize-Präsident Rainer Bonhof zuletzt eine offizielle Anfrage für Eberl dementiert. Laut Sky soll es inzwischen Verhandlungen der Klubs geben. Im Raum steht eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich, die die Borussia für Eberl bei einem Wechsel nach Leipzig aufrufen könnte.

Eberl sollte dem Pokalsieger aus Sicht des Ex-Gladbachers Stefan Effenberg allerdings auch einen hohen Preis wert sein. Denn Eberl habe "in Gladbach bewiesen, was für ein ausgezeichneter Manager er ist, und könnte Leipzig schon nochmal auf ein neues Level bringen", schrieb Effenberg unlängst in seiner "t-online"-Kolumne.

Der frühere Nationalspieler ist grundsätzlich sicher, dass Ex-Profi Eberl "in absehbarer Zeit auf die Bühne Bundesliga zurückkehren wird. Wenn das in Leipzig sein wird, kann das nur gut sein für RB".

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Teurer CR7-Ersatz: Das ist Uniteds neuer 100-Millionen-Mann Antony

(SID)

Mané vom FC Bayern begeistert: "Habe Glück, hier zu sein"

Bundesliga Euphorie nach Remis - ganz neue Töne bei den Bayern UPDATE 28/08/2022 UM 09:19 UHR