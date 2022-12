Neuer (36) hatte am Samstag mitgeteilt, dass er beim Skitourengehen gestürzt sei und einen Unterschenkelbruch erlitten habe. Die Saison ist für den Torhüter von Bayern München gelaufen, er wurde bereits operiert.

Matthäus betonte, dass er "selbst ein großer Ski-Fan" sei. Er wisse, "dass es im Tiefschnee großen Spaß machen kann und man sich auch auf allen Pisten verletzen kann. Aber das hätte nicht wirklich sein müssen".

Ad

Den Neuer-Vertreter Sven Ulreich bezeichnete Matthäus als "einen wirklich guten Ersatz", mit dem für die Bayern das "nationale Double absolut machbar" sei. Den an die AS Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel zurückzuholen, sieht der 61-Jährige aufgrund möglicher Kosten nicht als praktikable Lösung an.

WM Ärzte geben Update: Pelés Gesundheitszustand verbessert sich weiter VOR 3 STUNDEN

Stattdessen brachte Matthäus die Option ins Spiel, einen erfahrenen Torhüter zu verpflichten, "der in seinem Klub nicht mehr zum Zug kommt oder den die Rolle hinter Ulreich zufriedenstellen würde". Er denke da "an die Kategorie eines Timo Horn aus Köln".

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Monster, Taktstock, rauchender Colt: Die heimlichen Helden der WM

(SID)

Streich erklärt Freiburgs ganz spezielle Erfolgsfaktoren

WM Bangen um Upamecano: Bayern-Verteidiger fehlt im Training VOR 3 STUNDEN