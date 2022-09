Fußball

Marco Rose schwärmt vor Rückkehr nach Gladbach von Ex-Keeper Yann Sommer: "Typ, auf den die Mädels stehen"

Beim Duell gegen Borussia Mönchengladbach trifft Marco Rose nicht nur auf seinen Ex-Verein, sondern auch auf seinen ehemaligen Keeper in Gladbach, Yann Sommer. Vor dem Topspiel am Samstagabend (18:30 Uhr) lobt der Leipzig-Coach den Schweizer in den höchsten Tönen und schwärmt geradezu von den Charaktereigenschaften Sommers.

00:00:43, vor einer Stunde