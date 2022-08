Sein letztes Spiel für die DFB-Elf absolvierte Götze am 14.11.2017 im Freundschaftsspiel gegen Frankreich (2:2). Im Juli 2014 erreichte der Neu-Frankfurter im Nationaldress seinen vorläufigen Karrierehöhepunkt, indem er Deutschland mit seinem Tor in der Verlängerung des Finals gegen Argentinien zum vierten Weltmeister-Titel schoss.

Was Götze für eine Rückkehr und für einen WM-Kaderplatz tun müsse? "Das ist relativ einfach", sagte Flick im Interview mit "DAZN": "Er muss Top-Leistungen bringen, er muss zeigen, dass er eine Alternative für die Spieler sein kann, die aktuell in der Nationalmannschaft spielen. Die sind auch nicht ganz so schlecht."

Mit Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich in der Zentrale und Kai Havertz, Thomas Müller, Jamal Musiala, Marco Reus oder Leroy Sané in der Offensive hat Götze auf seiner Position hochkarätige Konkurrenz.

